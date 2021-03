Slechts één club in het linkerrijtje hoopt níét op een bekerzege van Ajax

Woensdag, 3 maart 2021 om 13:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:09

PSV, AZ en Feyenoord hopen vermoedelijk dat Ajax op zondag 18 april beslag legt op de TOTO KNVB Beker. Woensdagavond hopen de Amsterdammers zich via een overwinning op sc Heerenveen te plaatsen voor de eindstrijd tegen Vitesse. Een eventuele bekerzege van Ajax leidt hoogstwaarschijnlijk tot een andere verdeling van de tickets voor Europees voetbal, die gunstiger is voor de clubs in de bovenste regionen.

Door de komst van de Conference League worden de tickets dit seizoen op een andere manier verdeeld. Alleen het winnen van het bekertoernooi zorgt voor rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. De nummer drie van de Eredivisie plaatst zich normaliter voor de derde voorronde van de Conference League, terwijl de nummers vier tot en met zeven in de play-offs zullen strijden om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht de winnaar van het bekertoernooi echter in de top twee van de Eredivisie eindigen, en daarmee de (de voorrondes van) Champions League in gaan, dan verschuift het aan de bekerwinst verbonden ticket naar de competitie. In dat geval betreedt de nummer drie van de Eredivisie de groepsfase van de Europa League, meldt de nummer vier zich in de derde voorronde van de Conference League en gaan de play-offs tussen de nummer vijf t/m acht. Daarmee is de bekerfinale dus interessant voor het gehele linkerrijtje. Van de clubs die momenteel in het linkerrijtje staan, zal alleen Vitesse hopen dat Ajax de beker niet wint.

Als Ajax de finale haalt, is de kans levensgroot dat de play-offs tussen de nummers vijf t/m acht gaan. Dat zou dan alleen nog kunnen veranderen als Vitesse in de Eredivisie zelf buiten de top zeven valt, maar die kans is klein. Een ander scenario dat mogelijk is, is dat Vitesse de beker wint en in de Eredivisie op de derde plek eindigt. Ook in dat geval worden de tickets 'doorgeschoven'. Dan gaat de nummer vier de derde voorronde van de Conference League in en worden de play-offs afgewerkt tussen de nummer vijf t/m acht.

Het is aannemelijk dat Ajax in de top twee eindigt, daar de club acht punten voorsprong heeft op nummer drie AZ en nog een wedstrijd tegoed heeft. Vitesse zou nog een flinke sprong moeten maken om in de top twee te eindigen, daar de club vierde staat met zes punten achterstand op nummer twee PSV. AZ en Feyenoord staan momenteel respectievelijk derde en vijfde. Als de bekerwinnaar in de top twee eindigt, is een vierde plek voor die clubs voldoende om verzekerd te zijn van Europees voetbal in het seizoen 2021/22.

Publiek in De Kuip

Eerder op de woensdag sprak een woordvoerder van Vitesse de hoop uit dat Vitesse supporters kan meenemen naar Rotterdam. "Het ligt niet in onze handen. De komende periode trekken we met verschillende betrokken instanties op om te kijken naar de mogelijkheden", citeerde het ANP. "Op dit moment is nog onduidelijk hoe de organisatie rondom de bekerfinale er precies uit gaat zien. Natuurlijk is het onze wens om, als de situatie het toelaat, supporters mee te mogen nemen naar de finale." Dinsdagavond won Vitesse in de halve finale met 2-0 van VVV-Venlo.

Verdeling als bekerwinnaar buiten de top twee eindigt*

PLEK EUROPEES TICKET 1 Groepsfase Champions League 2 Tweede voorronde Champions League 3 Derde voorronde Conference League 4 t/m 7 Play-offs voor tweede voorronde Europa Conference League Bekerwinnaar Groepsfase Europa League

* Mocht de finale tussen Vitesse en Ajax gaan, dan plaatsen de nummers 5 t/m 8 zich waarschijnlijk voor de play-offs.

Verdeling als bekerwinnaar in de top twee eindigt

PLEK EUROPEES TICKET 1 Groepsfase Champions League 2 Tweede voorronde Champions League 3 Groepsfase Europa League 4 Derde voorronde Conference League 5 t/m 8 Play-offs voor tweede voorronde Europa Conference League

Huidige stand Eredivisie