Messi en Ronaldo blijven ver achter in top 10 doelpuntenmakers onder 21 jaar

Ronaldo Luís Nazário de Lima mag zich topscorer aller tijden noemen als het gaat om gemaakte doelpunten voor het bereiken van de leeftijd van 21 jaar, zo becijferde Sport Bible. De oud-spits wist in zijn eerste 185 officiële wedstrijden als profvoetballer liefst 167 goals te produceren en houdt daarmee bijvoorbeeld Lionel Messi en Cristiano Ronaldo ver achter zich.

Ronaldo brak in 1993 op zestienjarige leeftijd door bij Cruzeiro en bleek al snel een talent van unieke klasse. De Braziliaan dwong vrijwel direct een basisplaats af en wist in zijn eerste twee seizoenen op het hoogste niveau 44 goals in 47 officiële duels te maken. Daarmee dwong hij een transfer af naar PSV, waar hij zich met 54 doelpunten in 57 officiële duels opnieuw uitermate trefzeker toonde. Nog voor hij in september 1997 de leeftijd van 21 zou bereiken speelde Ronaldo een seizoen bij Barcelona. In Catalonië reeg de aanvaller opnieuw de doelpunten aaneen: 47 stuks in 49 wedstrijden. Gecombineerd met zijn eerste goals voor Brazilië en Internazionale komt Ronaldo op een totaal van 167 goals onder de 21 jaar.

Top 10 topscorers aller tijden onder 21 jaar

Naam Duels tot 21 jaar Goals tot 21 jaar Duels totaal Goals totaal 1. Ronaldo Nazário 185 167 518 352 2. Neymar* 227 140 591 371 3. Kylian Mbappé* 199 116 225 134 4. Sergio Agüero* 213 84 755 419 5. Michael Owen 156 76 571 262 6. Wayne Rooney* 212 66 863 363 7. Karim Benzema* 143 62 750 349 8. Lionel Messi* 140 51 888 708 9. Cristiano Ronaldo* 182 36 1002 725 10. Thierry Henry 134 31 915 411

* Deze speler is nog actief

De achtervolgers van Ronaldo in de top 10 topscorers onder 21 jaar zijn momenteel beide actief voor Paris Saint-Germain. Neymar staat met 140 goals in 227 duels, het grootste aantal wedstrijden van alle spelers in de top 10, op plek twee. De vleugelspits debuteerde in 2009 op zestienjarige leeftijd voor Santos en speelde zich direct in de basis. In het jaar 2010, toen Neymar dus pas zeventien was, kwam hij tot een indrukwekkend aantal van 62 duels (43 goals), waaronder zijn eerste twee interlands voor Brazilië.

Plek drie wordt bezet door Kylian Mbappé, die tot zijn 21ste jaar 116 keer wist te scoren in 199 officiële optredens. De pijlsnelle aanvaller brak op zestienjarige leeftijd door bij AS Monaco en werd in 2018 met zijn transfer naar Paris Saint-Germain ter waarde van 180 miljoen euro de duurste tienervoetballer aller tijden. Dat jaar vestigde Mbappé zich ook in de geschiedenisboeken door als eerste teenager sinds Pelé te scoren in een WK-finale.

Opvallend genoeg blijken Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, alom beschouwd als de beste voetballers van hun tijdperk, relatieve laatbloeiers te zijn. Messi debuteerde in 2003 op zestienjarige leeftijd bij Barcelona, maar had enkele jaren nodig om zich te ontwikkelen tot de doelpuntenmachine die hij later zou worden. Met 51 goals in 140 duels staat de Argentijn achtste in de lijst. Cristiano Ronaldo staat daar vlak onder. De Portugese aanvaller stond in zijn jonge jaren weliswaar te boek als toptalent, maar zeker niet als goalgetter. Met 36 goals in zijn 182 eerste duels komt Ronaldo op plek negen.