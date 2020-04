Messi neemt één Nederlander op in lijst met ‘youth on the rise’-spelers

Op verzoek van het Topps Champions League heeft Lionel Messi een lijst met vijftien zogenaamde youth on the rise-spelers samengesteld. In dit gezelschap heeft de Argentijnse sterspeler van Barcelona met ploeggenoot Frenkie de Jong één Nederlander opgenomen. De 22-jarige middenvelder speelt sinds afgelopen zomer samen met Messi, die hem een van de meest ‘complete passers’ voor zijn leeftijd noemt.

Messi heeft over iedere speler een korte opmerking gegeven wat hij van hem vindt. Het is overigens onduidelijk waar precies de leeftijdsgrens is getrokken, daar Joshua Kimmich met zijn 25 jaar ook deel uitmaakt van de vijftien youth on the rise-spelers. Verder kiest Messi naast De Jong voor onder meer Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold en Jadon Sancho. Bekijk hieronder de lijst van vijftien jonge spelers die Messi heeft samengesteld.

Frenkie de Jong (Barcelona): “Een van de meest complete passers die ik ook op zijn leeftijd heb gezien.”

Trent Alexander-Arnold (Liverpool): “Een vleugelverdediger met indrukwekkende aanvallende kwaliteiten.”

Christian Pulisic (Chelsea): Hij is enorm behendig en weet op geweldige wijze balans te houden.”

Mason Mount (Chelsea): “Ik heb hem zien spelen en hij heeft de potentie om een van de beste spelers te worden.”

Phil Foden (Manchester City): “Hij doet waanzinnige dingen in een wedstrijd, een enorm talent.”

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): “Het is indrukwekkend hoe hij op een behendige wijze langs verdedigers kan dribbelen.”

Luka Jovic (Real Madrid): “Een magische speler, die het onmogelijke mogelijk maakt.”

Kai Havertz (Bayer Leverkusen): “Zijn kalmte voor het doel is zo indrukwekkend voor een jonge speler.”

Éder Militão (Real Madrid): “Een fenomenaal talent en felle tegenstander.”

Ousmane Dembélé (Barcelona): “Zijn snelheid op de training is angstaanjagend.”

Houssem Aouar (Olympique Lyon): “Hij is altijd rustig met de bal aan zijn voet en heeft een excellente techniek.”

João Félix (Atlético Madrid): “Een van de meest opwindende jonge spelers ter wereld op dit moment.”

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): “Hij is zo snel en kan goed afronden. Heel gevaarlijk.”

Joshua Kimmich (Bayern München): “Een enorm getalenteerde vleugelverdediger, die veel assists verzorgt.”

Benjamin Pavard (Bayern München): “Een verdediger met klasse, die ook heel goed kan schieten.”