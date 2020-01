Promes klaar voor rentree na ‘extra tik’: ‘Een hele zware periode’

Quincy Promes is klaar voor zijn rentree. De Oranje-international laat via het clubkanaal van Ajax weten dat hij weer fit is. De aanvaller viel in de eerste seizoenshelft tegen FC Twente uit met een kuitblessure en kwam sindsdien niet meer in actie. Op het trainingskamp van Ajax in Qatar is hij weer aangesloten bij de selectie van trainer Erik ten Hag en werkt hij toe naar zijn rentree.

Door zijn blessure moest Promes onder meer het beslissende groepsduel met Valencia in de Champions League laten schieten. Vanaf de kant moest hij toekijken hoe Ajax door een 0-1 nederlaag werd uitgeschakeld door de Spanjaarden. Verder ontbrak hij tegen Willem II (0-2), AZ (1-0), Telstar (3-4) en ADO Den Haag (6-1). “Een hele zware periode. Ik wil het er ook niet heel veel meer over hebben. Ik ben nu fit. Iedereen die mij kent weet hoe zwaar het voor me is geweest. Het heeft langer geduurd dan ik wenste, dus dat was nog een extra tik.”

Quincy Promes 2019 | The Mask Celebrations

Promes erkent dat hij het zwaar had doordat hij niet kon spelen. “In die periode wilde ik het team helpen daar waar het niet kon. Bijvoorbeeld tegen Valencia en AZ. Ik kan nu alleen maar vooruitkijken en een ding is zeker; dat ik weer fit ben”, aldus de buitenspeler, die het verloren duel met Valencia samen met zijn moeder vanaf de tribune bekeek. “Onbeschrijfelijk, het doet nog steeds een beetje pijn. Ik heb het er niet graag over.”

Op het trainingskamp in Qatar geniet Promes volop en heeft hij het zichtbaar naar zijn zin. “Ik heb vier weken apart getraind en daar word je niet vrolijk van”, verklaart hij zijn goede humeur in Doha. “Een speler als ik helemaal niet, want ik ben iemand die graag op het veld staat. Maar daardoor word je wel een beetje nederig. Ik besef wel hoe dankbaar je moet zijn dat je überhaupt gezond bent. Ik geniet nu elke training.”

Promes is na iedere training veel bezig met de cijfers die zijn gemeten tijdens de oefensessies. “Vooral met spierblessures moet je heel erg oppassen als je intensief gaat trainen. Gedurende vier weken heb ik nooit meer mijn hoogste snelheid gehaald. In mijn hoofd was er nog een klein beetje angst, of ik weer die snelheid kon halen. De resultaten die uit de test kwamen... Dat is gewoon fantastisch. Daardoor ben ik weer gerust en weer helemaal terug.”