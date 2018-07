‘Zeer groot talent, ik denk dat Ajax te lang gewacht heeft’

Mexico is er niet in geslaagd om de kwartfinale van het WK te bereiken, aangezien Brazilië met 2-0 te sterk bleek. De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio had in Rusland bij tijd en wijle een goede indruk achtergelaten en ook de jongere spelers bij Mexico maakten een goede indruk, zo stelt Hans Westerhof in gesprek met Voetbal International.

De voormalig oefenmeester van onder meer Chivas de Guadalajara wijst bijvoorbeeld naar de kwaliteiten van Edson Álvarez. De Telegraaf meldde afgelopen april dat de twintigjarige verdediger op de radar staat van Ajax en dat er al is gesproken met diens zaakwaarnemer. Een transfer naar Amsterdam zit er echter niet meer in, aldus Westerhof.

“Die is vorig jaar nog bekeken door Ajax, weet ik. Zeer groot talent. Ik denk dat Ajax te lang gewacht heeft. Nu niet meer haalbaar”, stelt Westerhof, die een vergelijkbaar verhaal vertelt over spits Javier 'Chicharito' Hernández. “Hij wilde in 2010 heel graag naar PSV. Ik heb daarover gesproken met Fred Rutten, toen de trainer. PSV wilde wachten tot ná het WK. Ze werden afgetroefd door Manchester United.”

Eerder gaf Álvarez, verdediger van Club América, aan dat hij graag de stap naar een Europese topcompetitie wil maken. “Ja, ik heb aanbiedingen gehad, maar ik moet gewoon ervaring blijven opdoen. Ik denk dat de droom van elke voetballer is om naar het buitenland te gaan en om in Europa te spelen. Als je in Europa speelt, is dat omdat je het hebt verdiend. Je hebt iets goed gedaan. Mijn droom is Europa.”