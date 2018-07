‘PSG gaat akkoord met transfersom van 272 miljoen euro voor Mbappé'

Met twee doelpunten schoot Kylian Mbappé Frankrijk afgelopen week hoogstpersoonlijk naar de kwartfinale van het WK. Les Bleus wisten uiteindelijk met 4-3 te winnen van Argentinië. De fenomenale prestaties van de negentienjarige aanvaller zijn bij Real Madrid niet onopgemerkt gebleven.

Volgens de Franse journalist Baptiste Ripart, die eerder het nieuws over de contractverlenging van Antoine Griezmann en de transfer van Thomas Lemar naar Atlético Madrid wist te melden, is er al sprake van een akkoord. Paris Saint-Germain heeft ingestemd met een transfersom van 272 miljoen euro, waarmee Mbappé de duurste speler ter wereld zal worden.

De jonge Fransman zou Neymar zo opvolgen als duurste speler ter wereld. Paris Saint-Germain nam de Braziliaan vorige zomer voor 222 miljoen euro over van Barcelona. De 272 miljoen euro gaat Real Madrid volgens het bericht van Ripart in vier delen betalen. Daardoor zou de Koninklijke nu alsnog aan de haal gaan met Mbappé, die vorige zomer al nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar de Spaanse hoofdstad.

Mbappé verruilde AS Monaco echter op huurbasis voor Paris Saint-Germain, dat hem deze zomer definitief overneemt van de Monegasken. Het lijkt er dus op dat les Parisiens hem nu direct weer van de hand gaan doen. Paris Saint-Germain moet mogelijk nog spelers verkopen om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen, waardoor de kampioen van Frankrijk gaat instemmen met een transfer van Mbappé.

Real Madrid heeft de berichtgeving via een officieel statement overigens ontkend. "De club stelt dat de berichten over een akkoord tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid onjuist zijn. We hebben geen bod uitgebracht bij PSG en betreuren dat er informatie naar buiten wordt gebracht die niet als waarheid wordt beschouwd door alle betrokken partijen."