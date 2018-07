Gewezen toptalent van Barcelona vertrekt transfervrij naar AC Milan

Alen Halilovic neemt afscheid van Hamburger SV. De aanvaller had nog een contract voor twee seizoenen bij die Rothosen, maar vertrekt naar AC Milan. De competitieorganisatie van de Serie A bevestigt de transfer van Halilovic.

I Rossoneri hebben de komst van de 22-jarige linkspoot nog niet bevestigd, maar dat lijkt ieder moment te kunnen gebeuren. Halilovic werd donderdag al medisch gekeurd en vertrekt naar verluidt transfervrij naar het San Siro. Er ligt een contract voor drie seizoenen klaar voor het gewezen toptalent.

De negenvoudig A-international van Kroatië maakte in de zomer van 2014 de overstap van Dinamo Zagreb naar Barcelona. De Catalanen betaalden naar verluidt 2,2 miljoen euro, een transfersom die door variabelen echter relatief simpel zou kunnen oplopen tot negen à tien miljoen. Hij brak echter niet door bij de Spaanse grootmacht.

Halilovic speelde slechts één wedstrijd in het eerste van Barcelona en werd verhuurd aan Sporting Gijón, alvorens hij in de zomer van 2016 werd verkocht aan HSV. Die club stalde Halilovic in januari 2017 bij Las Palmas, maar deze zomer keerde het talent terug in de Bundesliga. Halilovic is na Ivan Strinic en José Manuel Reina de derde zomeraanwinst voor Milan.