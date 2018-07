Vitesse rondt transfer af: ‘Ze kwamen voor mij op het juiste moment’

Matus Bero is officieel speler van Vitesse. De club uit Arnhem maakt bekend dat de aanvallende middenvelder annex schaduwspits een contract voor vier seizoenen heeft getekend. Bero is afkomstig van Trabzonspor, waar hij nog voor twee jaar vastlag.

“Vitesse kwam voor mij op het juiste moment. Ik denk dat de Eredivisie mij ligt, net zoals de manier waarop we bij Vitesse willen voetballen. Vitesse heeft ambities, net zoals ik. Ik ga er alles aan doen om succesvolle tijden in het geel-zwart te beleven”, aldus de drievoudig A-international van Slowakije.

“Matus is een aanvallend ingestelde middenvelder”, weet technisch directeur Marc van Hintum. “Hij is altijd op zoek naar dreiging en heeft veel diepte in zijn spel. We zijn er allemaal van overtuigd dat Matus iets extra’s aan Vitesse kan toevoegen.”

Bero, die met rugnummer 21 gaat voetballen voor het team van trainer Leonid Slutsky, maakte in de zomer van 2016 voor naar verluidt tweeënhalf miljoen euro de overstap van AS Trencín naar Trabzonspor. Hij speelde 44 wedstrijden in Turkije en daarin was hij goed voor drie doelpunten en zeven assists.