‘Duitsers troeven Groningen af en slaan voor een miljoen toe in Rotterdam’

FC Groningen zat lange tijd achter de diensten van Julian Chabot aan. De verdediger van Sparta Rotterdam leek lange tijd op weg naar de Trots van het Noorden, maar de Eredivisionist liet al weten mis te grijpen. Chabot staat volgens het Algemeen Dagblad op het punt om zich te verbinden aan het Duitse FC Ingolstadt.

De Duitser hoeft naar verluidt alleen nog maar de medische keuring te doorstaan om zich aan te sluiten bij de ploeg uit de 2.Bundesliga. Groningen was bereid 800.000 euro te betalen voor de twintigjarige verdediger, maar FC Ingolstadt, dat afgelopen seizoen in de competitie als negende eindigde, lijkt over meer financiële slagkracht te beschikken.

Volgens het dagblad betalen de Duitsers tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro voor het talent. Chabot, die nog tot medio 2020 vastligt bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, kwam afgelopen seizoen 21 keer in actie namens Sparta. Chabot streek afgelopen zomer transfervrij neer in Rotterdam en is afkomstig uit de jeugdopleiding van RB Leipzig en Eintracht Frankfurt.