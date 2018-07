Swart: ‘Ik denk dat hij verstandig is en eerst 100 of 150 duels gaat spelen’

Frenkie de Jong wordt de afgelopen weken hardnekkig in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, dat de jonge middenvelder deze of aankomende zomer op zou willen pikken bij Ajax. Sjaak Swart, clubicoon van de Amsterdammers, legt in onderstaande video uit waarom hij denkt dat het voor De Jong dit jaar in ieder geval nog te vroeg is voor een stap naar een buitenlandse topclub.