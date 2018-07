FC Groningen verheugd met gebrek aan interesse: ‘Hij wil gaan vlammen’

FC Groningen en Mimoun Mahi gaan langer met elkaar door, zo meldt Voetbal International maandagochtend. Technisch manager Ron Jans stelt in gesprek met het weekblad dat de insteek van beide partijen is om het tot medio 2019 doorlopende contract van de 24-jarige aanvaller met een jaar te verlengen.

Mahi stelde eerder in gesprek met RTV Noord dat een contractverlenging een optie zou kunnen zijn als er weinig interesse in hem is van andere clubs. "Mocht er een mooie club komen, dan ben ik weg. Komt die club niet, dan gaan we om tafel, want ik wil FC Groningen niet gratis verlaten. Groningen heeft mij de kans geboden om op Eredivisie-niveau te spelen en ik vind het fair om onder de juiste voorwaarden te verlengen", aldus Mahi.

Mocht er alsnog interesse komen, zo claimt Voetbal International, dan stelt de aanvaller zich solidair op richting zijn werkgever. "Mimoun wil het komende jaar gaan vlammen voor de club. Dat zijn goede signalen", aldus Jans. "Na afgelopen seizoen heeft Mimoun al aan tafel gezeten met onze nieuwe trainer Danny Buijs. Ook in dat gesprek heeft Mimoun aangegeven dat hij met de club mee wil denken."

“We willen met FC Groningen terug naar de plek waar we voor ons gevoel thuis horen en daar is een goede keeper voor nodig. Die keeper hebben we in Sergio Padt. Fijn dat hij bij ons blijft”, doelt Jans op de recente contractverlenging van de doelman. “We willen ons graag nog op meerdere posities versterken, maar een centrale verdediger móéten we er echt bij hebben. Daar gaan we de komende weken mee aan de gang.”