‘PSV-flop’ in de basis bij Brazilië: ‘Voor mij is dat een lange neus naar PSV’

Fágner Conserva Lemos, kortweg Fágner, hoopt zich maandag ten koste van Mexico voor de kwartfinales van het WK in Rusland te plaatsen. De 29-jarige rechtsback van Corinthians staat waarschijnlijk in de basis van Brazilië omdat Daniel Alves voor aanvang van het toernooi afhaakte met blessureleed en de inmiddels herstelde Danilo tijdens het WK in de ziekenboeg belandde. Fágner heeft op zijn conduitestaat een opvallende club staan: PSV.

Fágner werd na één seizoen alweer weggestuurd omdat hij te klein was en te weinig potentie had, zo klonk het. Het was meesterscout Piet de Visser die de Eindhovense club in 2007 op de Braziliaan had gewezen. "Ik zeg nog weleens gekscherend tegen PSV dat hij daar tien jaar lang de vaste rechtsback had kunnen zijn", vertelt De Visser in gesprek met de NOS. “Heel leuk en bijzonder dat hij nu zijn kans krijgt bij Brazilië. En hij doet het goed, hè?”

“Rustig verdedigend, secuur in de opbouw, goede passing.” De Visser wist voldoende toen hij Fágner op zeventienjarige leeftijd zag debuteren bij Corinthians. “Een kleine, maar dappere verdediger. En goed in het afpakken van de bal. PSV hoefde alleen maar opleidingskosten te betalen.” Fágner kwam niet verder dan drie invalbeurten in 2007/08 van in totaal tachtig minuten en keerde terug naar zijn vaderland, naar Vasco da Gama.

Fágner kwam vervolgens nog uit voor VfL Wolfsburg, maar sinds 2014 is hij een belangrijke kracht voor Corinthians. Sinds vorig jaar mag hij zich zelfs Braziliaans international noemen. De Visser mopperde destijds over het gedwongen vertrek van Fágner, die het vertrouwen van Ronald Koeman genoot maar daarna door Jan Wouters, Sef Vergoossen en Huub Stevens over het hoofd werd gezien. “Ik dacht: geef deze jongen gewoon een kans. Maar ze hadden geen geduld met hem. En daarna haalden ze jongens als Stanislav Manolev...”

Bondscoach Tite zal waarschijnlijk weinig aanleiding zien om tegen Mexico iets aan zijn basisopstelling te veranderen. Dat zou betekenen dat Fágner aan het startsignaal verschijnt. “Erg leuk voor die jongen. En voor mij is dat een beetje een lange neus naar PSV.”