Inter en Sassuolo maken mogelijke transfer van 25 miljoen euro officieel

Matteo Politano vervolgt zijn loopbaan voorlopig bij Internazionale. De club uit Milaan maakt zaterdag via de officiële kanalen melding van de komst van de buitenspeler, die op huurbasis overkomt van Sassuolo. Inter heeft een optie tot koop van ongeveer 25 miljoen euro: vijf miljoen euro nu voor de huur en twintig miljoen euro volgend jaar zomer.

Jens Odgaard bewandelt, als onderdeel van de transfer, de omgekeerde weg, al heeft Inter naar verluidt wel een terugkoopclausule. De negentienjarige aanvaller maakte een jaar geleden de overstap van Lyngby BK naar Milaan en kwam in de jeugdopleiding van i Nerazzurri uit.

Politano was in januari dicht bij een transfer naar Napoli, voor 25 miljoen euro, maar de transfer liep op het allerlaatste moment spaak. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van AS Roma en maakte op huurbasis bij Perugia zijn professionele debuut. Politano kwam via Pescara in de zomer van 2015 terecht bij Sassuolo, waar de vleugelaanvaller in 96 duels goed was voor 20 goals.