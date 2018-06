Huntelaar twijfelt over toekomstplan: ‘Er is ook zoveel gezeur’

Klaas-Jan Huntelaar streek afgelopen zomer neer in Amsterdam en staat momenteel nog tot medio 2019 onder contract bij Ajax. De ervaren spits weet dat het einde van zijn imposante carrière in zicht is. De 76-voudig international van het Nederlands elftal geeft aan dat het goed mogelijk is dat hij zijn loopbaan afsluit in de Johan Cruijff ArenA.

“Dat ligt wel voor de hand, maar ik weet niet hoe lang ik door wil voetballen. Ik vind het nog leuk, ja. Ik heb het naar mijn zin, voel me fit en heb weinig problemen met mijn lijf", zegt de spits in een Q&A op het clubkanaal van Ajax. Huntelaar speelde topduels tegen onder meer Barcelona en Bayern München, maar vindt het niet vreemd dat hij nu tegenover mindere goden staat.

“Nee, dat is niet raar. Uiteindelijk gaat het gewoon zo, zo is een carrière”, aldus de 34-jarige Ajacied, die nog niet weet of hij net als veel oud-collega’s na zijn loopbaan als profvoetballer het trainersvak ingaat. “Het lijkt me aan de ene kant best leuk om trainer te zijn, maar er is ook zoveel gezeur van mensen die het allemaal beter weten. Ik weet het nog niet."

Huntelaar heeft in clubverband tot op heden 563 wedstrijden gespeeld voor De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, PSV, Ajax, Schalke 04, AC Milan en Real Madrid. Daarin kwam de spits 324 keer tot scoren en gaf hij 76 assists. Sinds zijn terugkeer bij Ajax heeft de veteraan 13 keer het net gevonden in 32 officiële wedstrijden.