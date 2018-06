Zwitserse Nederlander trekt naar Salzburg: ‘De club heeft een plan met mij’

SALZBURG - Slechts negen wedstrijden in de Zwitserse Super League had Jasper van der Werff nodig om zich in de kijker te spelen bij Red Bull Salzburg. De negentienjarige verdediger, in het bezit van zowel een Zwitsers als een Nederlands paspoort, verruilde FC Sankt Gallen voor de Oostenrijkse grootmacht. Van der Werff begon afgelopen week aan zijn dienstverband bij Red Bull Salzburg, dat maandag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen startte.

Door Chris Meijer

De Nederlandse ouders van Van der Werff vestigden zich twintig jaar geleden in het Zwitserse Speicher, waardoor hij het levenslicht zag in het Alpenland. Tien jaar geleden kwam de verdediger bij FC Sankt Gallen terecht, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In februari maakte Van der Werff zijn debuut in het eerste elftal van Espen, in het met 0-2 gewonnen uitduel met FC Basel. Met zijn uitstekende optreden in het St. Jakob-Park groeide de jongeling in de tweede seizoenshelft uit tot basisspeler bij FC Sankt Gallen. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. In de eerste wedstrijden zat ik nog op de bank, waar ik al heel trots op was. Daarna werd ik snel basisspeler, daar mag ik uiteraard niet over klagen. Ik vind het wel prima dat het zo gelopen is”, vertelt de talentvolle verdediger in gesprek met Voetbalzone.

Je hebt je stormachtig ontwikkeld in het afgelopen halfjaar. Hoe heb je dat ervaren?

“Ik werd heel snel in het team opgenomen. In de zomer had ik al bij de selectie gezeten, maar toen lukte het nog niet. Ik wist me vanaf februari snel aan te passen en paste goed in het systeem. Ik kon daardoor ook de verantwoordelijkheid nemen, vroeg bijvoorbeeld vaak de bal. Daarnaast had de trainer veel vertrouwen in me. Ik speelde goed en er kwam interesse vanaf verschillende kanten.”

De cijfers van Jasper van der Werff in het shirt van FC Sankt Gallen.

Uiteindelijk speelde Van der Werff negen duels voor de Zwitserse club, een aantal dat betrekkelijk beperkt bleef door twee verschillende blessures. Toch speelde hij zich in deze duels bij verschillende clubs in de kijker. Eén van de geïnteresseerden was Red Bull Salzburg, dat direct een goede indruk op Van der Werff maakte. “De club leek me heel interessant. We hebben gesprekken gevoerd en dat beviel het goed.”

Heb je bewust voor Red Bull Salzburg gekozen?

“Heel bewust. Het is een goede club voor jonge spelers. Ik kan me hier goed ontwikkelen, speel op internationaal niveau en maak onderdeel uit van een succesvolle club. Ze hebben me in de gesprekken enorm overtuigd, de club heeft echt een plan met mij. Het zag er voor beide kanten heel goed uit, waardoor ik graag naar Salzburg wilde.”

Je vertrekt zo wel op jonge leeftijd naar het buitenland. Heb je overwogen om in Zwitserland te blijven?

“Het was een optie om in Zwitserland te blijven, maar er spraken zoveel dingen voor Red Bull Salzburg. Daardoor heb ik voor deze club gekozen. Ik ben er heel zeker van dat dit de juiste keuze is. Ik ben nu de eerste dagen hier en voorlopig is het niet moeilijk. Misschien ben ik wel een type dat graag nieuwe dingen doet, het bevalt best wel goed. Je wordt sneller volwassen van zo’n stap, je gaat zelfstandig leven.”

Was het een moeilijke beslissing om Sankt Gallen na tien jaar te verlaten?

“In het begin was het wel moeilijk om daar over na te denken, ja. Ik speelde pas een halfjaar in het eerste elftal. In de gesprekken gaf de club aan dat ze me graag wilden houden, maar ze lieten ook eerlijk weten dat ik aan mezelf moest denken. Ze zeiden dat het beste voor mijn ontwikkeling zou zijn om te vertrekken, waardoor de beslissing makkelijker was. De club was heel ontspannen en keek echt wat het beste voor mij was, dus ze hebben me geholpen om de transfer te maken.”

Red Bull Salzburg maakte afgelopen seizoen indruk in Europa door met een zeer herkenbare speelstijl de halve finale van de Europa League te bereiken. De kampioen van Oostenrijk haalde naast Van der Werff met Karim Adeyemi (Unterhaching), Jérôme Onguéné (VfB Stuttgart), Zlatko Junuzovic (Werder Bremen), Kilian Ludewig (RB Leipzig) en Abdourahmane Barry (Paris Saint-Germain) de nodige (jonge) versterkingen binnen. “Het team is heel goed en het niveau van de training ligt heel hoog. Ik heb het gevoel dat ik goed meekan met het niveau. Je moet je aanpassen, je bent nieuw en het team is samen gebleven, dus die kennen elkaar allemaal al”, aldus Van der Werff, die in een eerder interview Raphaël Varane en Sergio Ramos als voorbeelden aanwees.

“In de eerste trainingen heb ik die herkenbare speelstijl van Red Bull Salzburg al wel gemerkt. Ik ben ook wel een speler die daarbinnen past, daarom waren ze ook geïnteresseerd. Hoog verdedigen, passen naar voren: ik kan me goed aanpassen. De trainingen zijn heel intensief, maar wel vooral met bal. Dat is wel leuk voor een voetballer”, vervolgt de jonge verdediger. Hij vertegenwoordigde afgelopen jaren verschillende Zwitserse jeugdelftallen “Ik ben ervan overtuigd dat ik een stap hoger kan spelen. Uit de wedstrijden die ik in Zwitserland speelde, haalde ik heel veel vertrouwen. Daardoor had ik het gevoel dat ik een stapje hogerop kon.”

Een onvermijdelijke vraag: moet Ronald Koeman in de komende tijd eens in Salzburg komen kijken?

“Ik zou het natuurlijk leuk vinden, ik heb nog nooit iets uit Nederland gehoord. Mijn familie leeft in Nederland en ik voel me ook Nederlands. Koeman mag graag komen kijken van mij. De keuze uiteindelijk kan moeilijk worden, ik heb beide nationaliteiten. Ik ben in Zwitserland opgegroeid, maar ik heb veel familie in Nederland. Ik voel me Zwitsers en Nederlands, ik heb nog geen keuze gemaakt en ik hoef dat nog niet te doen, denk ik. Als die komt, gaat die zeker moeilijk worden.”

Je jongenskamer hing vol met posters van Ajax. Is die club altijd bijzonder voor je geweest?

“Ik ben een heel groot supporter van Ajax, ik kijk bijna iedere wedstrijd die ik kan zien. Ajax speelt met eigen jeugd, is succesvol: ja, ik ben een groot fan. Ik heb altijd gedroomd daar te kunnen spelen, maar het is nu moeilijk om te zeggen of ik daar ooit terecht zal komen.”

Je hebt nu andere dromen?

“Nu kijk ik eerst naar deze uitdaging, dat ik hier aan spelen toekom. Maar mijn droom is in de Bundesliga of in Spanje te spelen. Eerst concentreer ik me op Red Bull Salzburg. Van hieruit is het de nodige spelers gelukt om die stap te zetten, dat weet ik natuurlijk ook.”