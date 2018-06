‘Real Madrid is onder de indruk en neemt contact op met WK-ganger’

Real Madrid heeft contact opgenomen met Juan Quintero, zo meldt onder meer AS. De middenvelder van River Plate, gehuurd van FC Porto, maakt als international van Colombia momenteel indruk op het WK in Rusland. De 25-jarige Quintero zou door de goede prestaties het pad van landgenoot James Rodriguez kunnen volgen.

De middenvelder van Real Madrid, verhuurd aan Bayern München, imponeerde bij het WK van 2014 in Brazilië, waarna hij voor ongeveer 75 miljoen euro AS Monaco verliet voor de Koninklijke. De Spaanse grootmacht kan deze zomer wellicht wederom een middenvelder van Colombiaanse origine halen, aangezien het eerste contact naar verluidt al is gelegd.

Quintero wist menig voetballiefhebber te plezieren met zijn optredens tegen Japan en Polen. Julen Lopetegui, de nieuwe trainer van Real, werkte al samen met Quintero, die op 21-jarige leeftijd arriveerde bij FC Porto. De middenvelder kan worden gezien als mogelijke opvolger van Mateo Kovacic, die graag meer speeltijd wil hebben en openstaat voor een transfer.

Mocht Real inderdaad werk maken van de komst van Quintero, dan moet de topclub zowel met River Plate als FC Porto onderhandelen. De Argentijnse club huurt de spelmaker momenteel tot het eind van 2018. Bij de huurdeal heeft River Plate een optie tot koop bedongen ter hoogte van vier miljoen euro. Quintero ligt bij de Portugese topclub nog tot de zomer van 2021 vast.