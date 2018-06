‘Sporting Portugal zet Mihajlovic al na acht dagen op straat’

Sinisa Mihajlovic staat op het punt ontslagen te worden als trainer van Sporting Portugal. De coach werd slechts acht dagen geleden aangesteld bij de club, die al maandenlang in crisis verkeert. De vernieuwde clubleiding zou het niet zien zitten in de samenwerking met de coach en laat het contract ontbinden, zo melden Record en AS dinsdagochtend.

De Servische trainer werd vorige week maandag gepresenteerd als de opvolger van Jorge Jesus. Hij zette zijn handtekening onder een driejarig contract in Lissabon. Mihajlovic stapte in terwijl Sporting in grote crisis verkeert en die situatie kost hem nu zelf de kop. Nadat de controversiële president Bruno de Carvalho werd weggestemd, is bekend geworden dat de nieuwe clubleiding het niet zit zitten in Mihajlovic en van hem af wil.

Mihajlovic (49) zit nog in een proefperiode van vijftien dagen en daarom kan Sporting nog van hem af zonder dat de club een torenhoge afkoopsom hoeft te betalen. Desondanks kan de coach nog rekenen op een bedrag van ongeveer twee miljoen euro bij zijn vertrek.

Sporting kwam in een crisis terecht nadat meerdere spelers, onder wie Bas Dost, verzochten om de club te verlaten nadat vijftig hooligans de spelersgroep te lijf gingen op het trainingscomplex. Rui Patrício heeft reeds onderdak gevonden bij Wolverhampton Wanderers, terwijl onder meer Bruno Fernandes, William Carvalho, Bas Dost en Gelson Martins transfervrij willen vertrekken uit Lissabon. Eerder was de trainer al vertrokken, waarna de president werd weggestemd.