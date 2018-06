‘Ik heb voor Marokko gekozen, maar sluit Oranje niet uit’

Yassin Ayoub begon maandag met zijn nieuwe club Feyenoord aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, terwijl Marokko nog actief is op het WK. De middenvelder werd niet opgenomen in de Marokkaanse WK-selectie en speelde vooralsnog geen officiële interland voor het Noord-Afrikaanse land. In onderstaande video legt Ayoub uit dat een interlandcarrière voor Oranje ook nog tot de mogelijkheden behoort.