‘Sterke en voetballende middenvelder’ vijfde versterking voor De Graafschap

Javier Vet vervolgt zijn loopbaan bij De Graafschap, zo maakt de promovendus via officiële kanalen bekend. De 24-jarige middenvelder komt over van Almere City en tekent, mits hij de medische keuring in Doetinchem doorstaat, een tweejarig contract, met een optie voor nog één seizoen.

“Javier is een 1,92 meter lange, sterke en 'voetballende' middenvelder. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zich bij ons in de Eredivisie verder kan doorontwikkelen”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede op de website van De Graafschap. Vet speelde sinds 2015 in het shirt van Almere City, waarmee hij afgelopen seizoen in de finale van de play-offs om promotie verloor van zijn nieuwe werkgever.

Vet kwam afgelopen seizoen tot 32 wedstrijden voor Almere City, dat hem drie jaar geleden overnam van FC Dordrecht. De middenvelder was op negentienjarige leeftijd bij de Schapenkoppen terechtgekomen, nadat hij werd weggekaapt bij de amateurs van AFC. Eerder speelde Vet in de jeugdopleiding van Ajax en voor de amateurs van Zeeburgia, FC Abcoude en Xanthos.

Na Jordy Thomassen, Stef Nijland, Mohamed Hamdaoui en Furdjel Narsingh is Vet de vijfde versterking voor het gepromoveerde De Graafschap. Daar tegenover staat het vertrek van Tim Keurntjes, Andrew Driver, Kevin van Diermen, Tim Receveur, Rannick Schoop, Filip Bednarek en Mark Diemers.