‘FC Twente komt mogelijk met huurling én fikse boete in de maag te zitten’

FC Twente zit komend seizoen mogelijk in de maag met Nikola Gjorgjev, zo weet TC Tubantia maandagmiddag te melden. De twintigjarige aanvaller werd vorige zomer voor twee seizoenen gehuurd van het Zwitserse Grasshoppers, maar vertrok al na een halfjaar uit Enschede. Mogelijk keert Gjorgjev nu weer terug bij FC Twente, dat een fikse boete zou moeten betalen als hij niet aan spelen toekomt.

Na een mislukt halfjaar bij FC Twente, waarin hij tot slechts drie wedstrijden in het eerste elftal kwam, stalde Grasshoppers hem bij FC Aarau. Op het tweede niveau in Zwitserland kwam Gjorgjev tot vijftien wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren en drie assists leverde. Het is nog onduidelijk of die club hem nog een seizoen wil huren van Grasshoppers.

Zowel FC Aarau als Grasshoppers moet voor 1 juli laten weten of ze volgend seizoen een beroep willen doen op de viervoudig Macedonisch international. Als beide clubs hem niet willen hebben, zal Gjorgjev naar FC Twente terugkeren voor het tweede jaar van zijn in eerste instantie afgesproken huurperiode. In Enschede zit men niet bepaald te wachten op de terugkeer van de aanvaller, die waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor het eerste elftal.

Dat hij waarschijnlijk geen basisspeler zal zijn bij FC Twente, is het voornaamste probleem. In de huurdeal met Grasshoppers is volgens TC Tubantia namelijk een fikse boete opgenomen als Gjorgjev in Enschede niet aan spelen toekomt.