Weghorst lijkt op weg naar Duitsland: ‘Er wordt onderhandeld’

Maandagochtend dook nog het gerucht op dat Wout Weghorst in de belangstelling zou staan van West Ham United, maar the Hammers lijken te laat te komen. Het Noordhollands Dagblad en De Telegraaf weten maandagmiddag namelijk te melden dat de 25-jarige spits voor een transfer naar VfL Wolfsburg staat, waarbij hij zelfs al afscheid genomen zou hebben van zijn ploeggenoten.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts houdt tegenover NH echter nog een slag om de arm en stelt dat Weghorst nog geen gedag heeft gezegd: “Hij woont in de buurt en vond het leuk om er even bij te zijn.” Er speelt wel wat rond de aanvaller: “Er vinden om dit moment onderhandelingen plaats. Wij kunnen niet zeggen om welke club dat gaat.” Doordat Weghorst na het reguliere seizoen op pad was met het Nederlands elftal heeft hij een extra week vakantie gekregen. AZ verwacht hem daarom zaterdag pas weer op het trainingsveld.

Als zijn transfer naar Wolfsburg inderdaad doorgaat, komt er een droom uit: “Als je kijkt naar mijn ontwikkelingsproces, lijkt me dat een goede stap. Ook de Premier League is een doel van mij, maar carrière technisch lijkt een tussenstap in Duitsland mij het beste. Mijn progressie mag niet stoppen. In Engeland, met de moordende concurrentie daar, moet je op de top van je kunnen zijn”, vertelde hij in maart nog in gesprek met Voetbal International.

In het geval van een vertrek van Weghorst deze zomer, komt er na twee seizoenen een einde aan zijn dienstverband in Alkmaar. In die periode was de aanvalsleider, die nog vastligt tot medio 2020, goed voor 45 doelpunten en 13 assists. Weghorst speelde eerder voor Heracles Almelo en FC Emmen en werd de afgelopen tijd ook genoemd bij onder meer Sevilla en dus West Ham.