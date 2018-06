Reserverol doet Pogba niet veel: ‘Er waren wat issues met Mourinho’

Paul Pogba stond dit seizoen niet altijd in de basis bij Manchester United. De middenvelder werd bijvoorbeeld op de bank gezet in wedstrijden tegen Huddersfield Town in de Premier League en Sevilla in de Champions League. De 25-jarige Pogba heeft daar geen problemen mee, vertelt hij op een persconferentie.

“Het was een beter seizoen dan een jaar eerder. Het is een nieuwe ervaring geweest. Er waren enkele kleine issues met José Mourinho, maar uiteindelijk stellen die ook weinig voor. Wissel zijn helpt je ook om te groeien. Ik moet het accepteren”, zo wordt de 54-voudig international van Frankrijk geciteerd door de Daily Mirror.

Pogba, die in de zomer van 2016 terugkeerde op Old Trafford, kwam dit seizoen tot 37 officiële wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en twaalf assists. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021 door, met een optie op een extra jaar.

Pogba ging tijdens de persconferentie ook in op de kritiek die Antoine Griezmann ontvangt. De aanvaller van Atlético Madrid haalde in de ogen van critici niet zijn niveau tegen Australië en Peru. “Met Antoine gaat het erg, erg goed. Hij is gelukkig. Laat mijn Grizou maar met rust. Jullie zijn het EK in 2016 al vergeten. En kijk hoe hij meeverdedigde tegen Peru. Hij heeft ons daar erg mee geholpen.”