Zweedse schlemiel racistisch bejegend: ‘Dit is compleet onacceptabel’

Jimmy Durmaz veroorzaakte zaterdag de vrije trap waaruit Toni Kroos het winnende doelpunt maakte in de wedstrijd tussen Duitsland en Zweden. De 29-jarige Durmaz was na afloop de gebeten hond, want de linksbuiten van Toulouse werd door eigen supporters racistisch bejegend en ook op Instagram kreeg hij het zwaar te verduren.

Bondscoach Janne Andersson riep zondag alle spelers op het trainingsveld bij elkaar. Durmaz had een speech voorbereid en vertelde ten overstaan van zijn ploeggenoten en de vertegenwoordigers van de media: “Wij zijn professionele voetballers. Het maakt deel uit van ons leven om bekritiseerd te worden, het hoort bij de baan. Maar om uitgemaakt te worden voor ‘vuile klootzak’ en ‘zelfmoordterrorist’, en om bedreigingen te ontvangen aan het adres van mijn kinderen, dat is compleet onacceptabel”, aldus Durmaz.

“Ik ben Zweeds en vertegenwoordig ons shirt en onze vlag met trots. Ik bedank al mijn geweldige vrienden die de vreugde wél blijven verspreiden. We blijven verenigd en ik zal racisten mijn trots voor Zweden nooit kapot laten maken”, aldus Durmaz, waarna de rest van de spelersgroep in koor ‘Fuck racism!’ schreeuwde. Durmaz, wiens vader uit Turkije komt, maakte met zijn speech op het trainingsveld veel indruk.

“Ik ben enorm bezorgd geweest. Er is de laatste tijd veel racisme in Zweden. Er moet een verandering komen”, zo wordt Marcus Berg geciteerd door de Zweedse media. Voormalig Feyenoorder John Guidetti zegt: “Hij heeft de hele wedstrijd gevochten, het was pure pech. Het is echt idioot dat hij mikpunt is van zoveel haat.”