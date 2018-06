Debutant van Ajax scoort twee keer: ‘Ik wil in het eerste elftal komen’

Teun Bijleveld heeft een succesvolle vuurdoop in Ajax 1 achter de rug. De middenvelder maakte de eerste twee doelpunten in het vriendschappelijke duel met VVSB (0-7). Zijn officieuze debuut smaakt naar meer, zo erkent Bijleveld voor de camera van Ajax TV.

De twintigjarige Bijleveld maakte in 2017 de overstap van Jong AZ naar Jong Ajax, waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal. In zijn eerste seizoen kwam de linkspoot tot 29 competitieduels en 2 doelpunten. "Eigenlijk ben ik gewoon een Jong Ajax-speler, maar natuurlijk is mijn doel om in het eerste te komen. Dan is het altijd fijn om zo te spelen. Ik hoop nu mee te blijven trainen en erbij te blijven", vertelt de jongeling.

De wedstrijd tegen VVSB ging 'lekker', zo geeft Bijleveld aan. Hij deed in de eerste helft mee. "Twee goals, prima. Alhoewel de tegenstand natuurlijk iets minder hoog was dan ik gewend ben, ben ik alsnog erg blij met mijn goals." Erik ten Hag had een duidelijke opdracht voor Bijleveld. "Ik moest proberen elke bal vooruit te spelen en bij balverlies er snel op te klappen. Zodat je 'm verovert en weer meteen vooruit kan. Dat is wel aardig gelukt, denk ik."