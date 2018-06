‘Zeldzame hersentumor’ verwijderd bij oud-verdediger Liverpool (32)

José Enrique heeft vorige week in Valencia een hersenoperatie ondergaan, waarbij een tumor verwijderd is. Dat heeft de 32-jarige oud-verdediger van onder meer Liverpool en Newcastle United laten weten op Instagram. De Spanjaard moest een jaar geleden noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan als voetballer zetten nadat hij op trainingen van Real Zaragoza regelmatig duizelig werd en hij door het slikken van de vele medicatie niet meer aan voetballen toekwam.

“Het spijt me dat ik de laatste tijde niet veel van me heb laten horen, maar dit zijn de zwaarste weken uit mijn leven geweest”, schrijft Enrique op zijn Instagram-pagina. “In een paar maanden tijd zijn we erachter gekomen dat ik een zeldzame hersentumor heb en tijdens een operatie is de tumor verwijderd. Ik herstel nu en ben enorm dankbaar, het leven is te kostbaar.”

Tegenover Marca gaat Enrique dieper in op zijn ziekte en de manier waarop hij erachter kwam dat er iets mis was. Na een avondje uit met Brighton-manager Chris Hughton gingen de alarmbellen rinkelen. “Dat was de avond waarop ik last kreeg van het licht. Ik ging terug naar het hotel en dacht dat het migraine was. Op de avond zelf had ik ook al hoofdpijn en de volgende ochtend werd mijn zicht vaag en ik begon dubbel te zien.”

Enrique meldde zich vervolgens bij het ziekenhuis. “Negen uur later had ik een CT-scan”, aldus de oud-voetballer. Hij werd doorverwezen naar het St George’s Hospital in Londen. Daar verbleef hij twee nachten. “Het gaat om een tumor in een ontzettend lastig gedeelte van mijn hoofd. Het zit recht achter mijn oog, dus daarom draag ik nu een ooglap.”

De operatie die Enrique onderging was zwaar en complex. “Dokter Simal en zijn team hebben me vorige week geopereerd. Ik werd om negen uur ’s ochtends naar de operatiekamer gebracht en kwam om zes uur ’s avonds naar buiten. Ze hebben het uitstekend gedaan. Ik ben ze enorm dankbaar. Het waren de ergste dagen van mijn leven en heb vijf dagen in bed gelegen zonder te bewegen.”