‘NAC meldt zich met 350.000 euro plus speler bij VVV-Venlo’

NAC Breda heeft zich gemeld bij VVV-Venlo voor Vito van Crooij, schrijft BN DeStem. De Bredanaars hebben volgens het regionale dagblad al een bod uitgebracht op de 22-jarige buitenspeler en daarnaast ook nog een speler aangeboden. Vraag en aanbod liggen vooralsng ver uit elkaar.

Technisch directeur heeft namens NAC een bod van 350.000 euro uitgebracht op Van Crooij, wiens contract in de zomer van 2019 afloopt. VVV wil de buitenspeler echter niet zomaar laten gaan en denkt aan een transfersom van 900.000 euro. Dat bedrag is NAC te gortig om om het financiële gat te overbruggen willen de Brabanders Giovanni Korte in de deal betrekken. Hij moet de omgekeerde weg behandelen.

Van Crooij, geboren Venlonaar, was het afgelopen seizoen een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Maurice Steijn. Hij kwam in 31 competitiewedstirjden tot 5 doelpunten en 6 assists. Mocht de transfer doorgang vinden, dan krijgt trainer Mitchell van der Gaag er een buitenspeler bij die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan. Volgens de krant wordt Van Crooij gezien als een ‘investering die in de toekomst NAC een substantiële transfersom moet opleveren’.