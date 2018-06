‘Toen al zeiden we in de kleedkamer dat Bommeltje zich als trainer gedroeg’

Ronald Waterreus is ervan overtuigd dat Mark van Bommel gaat slagen als hoofdtrainer, maar denkt dat zijn aanstelling als trainer van PSV te vroeg komt. Volgens de voormalig ploeggenoot van de opvolger van Phillip Cocu had Van Bommel er beter aan gedaan om op een lager niveau wat meer ervaring op te doen. “Het is mij allemaal wat te vroeg”, aldus Waterreus tegen de NOS.

Waterreus speelde bij PSV van 1999 tot 2004 samen met Van Bommel. "Toen al zeiden we in de kleedkamer dat Bommeltje zich als trainer gedroeg. Alleen de lange jas ontbrak”, vertelt Waterreus, die niet anders had verwacht dan dat Van Bommel het trainersvak zou induiken. De oud-keeper zag de oud-speler van onder meer Barcelona en AC Milan al regelmatig aan het werk als jeugdtrainer op De Herdgang. "Dan zie je dat hij het vak in de vingers heeft en dat er een toekomstig hoofdtrainer aan het werk is. De gedrevenheid en toewijding spat ervan af."

“Voor mij staat dan ook als een paal boven water dat hij in de toekomst gaat slagen als hoofdcoach, maar ik zie ook iemand die nog een proces moet doormaken. Ik zou hem dus geadviseerd hebben eerst maar eens een jaar ervaring op te doen op een lager niveau dan PSV 1”, vervolgt Waterreus, die van mening is dat de clubleiding er waarschijnlijk hetzelfde over heeft gedacht. Door het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe is eerder dan de bedoeling was een beroep gedaan op Van Bommel. “De club is voor een voldongen feit gesteld.”

Cocu werd vijf jaar geleden ook voor de leeuwen geworpen en kreeg in zijn moeizame eerste seizoen op de achtergrond hulp van Guus Hiddink. Een dergelijke rol is bij Van Bommel mogelijk weggelegd voor zijn schoonvader Bert van Marwijk. Waterreus ziet dat niet als een goed idee. “Absoluut niet! Als Mark iets wil leren van Bert, dan moet-ie dat maar lekker thuis onder de kerstboom doen. Maar bij PSV zou ik liever hebben dat hij gaat samenwerken met een dwarsdenker uit de nieuwe trainersgeneratie. Iemand die tegen hem in durft te gaan.”

Volgens Waterreus gaat de winnaarsmentaliteit van Van Bommel hem ver brengen. “Hij eist dat zijn spelers net zulke winnaars zijn als hijzelf. Iedere training weer. Dat zie ik ook bij de jeugdspelers van PSV. Hoe hij die uitdaagt en test”, aldus de voormalig keeper. “Mark is groot geworden in het buitenland. Daardoor is hij, net als Cocu trouwens, pragmatisch genoeg om van die vermaledijde 'Hollandse School' af te stappen. Hij weet dat het om de winst draait. En belangrijker: hij weet wat ervoor nodig is om te winnen.”