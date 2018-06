Tottenham biedt 26 miljoen op concurrent voor Kane

Schalke 04 hoopt zich te gaan versterken met Omar Mascarell. De club uit Gelsenkirchen hoopt dat een bod van tussen de twaalf en vijftien miljoen euro genoeg is om de middenvelder los te weken bij Eintracht Frankfurt. (BILD)

Bayern München heeft een bod op Fiete Arp verhoogd van 2 naar 2,5 miljoen euro. De aanvaller is al akkoord met de Duitse grootmacht en Hamburger SV dreigt hem transfervrij te laten gaan als zijn contract over een jaar afloopt. (BILD)

De Engelsen willen Alassane Pléa aantrekken, die in Londen de concurrentiestrijd moet aangaan met Harry Kane.

(The Sun)

In de zoektocht naar een opvolger voor Stefan de Vrij is Lazio uitgekomen bij Sassuolo. Francesco Acerbi staat hoog op het lijstje bij de club ouit Rome. (Sky Italia)

Stuart Armstrong heeft van Celtic groen licht gekregen om zijn transfer naar Southampton af te ronden. De Schots international gaat the Saints circa acht miljoen euro kosten. (Daily Mirror)