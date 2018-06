Kuipers ‘moet finale krijgen’: ‘Hij voelde zich daar niet te groot voor’

Brazilië won vrijdagmiddag op het nippertje van Costa Rica en een van de meest spraakmakende momenten van de wedstrijd vond tien minuten voor tijd plaats, toen scheidsrechter Björn Kuipers Neymar in eerste instantie een penalty toekende, maar hier na bestudering van de beelden toch op terugkwam. De Nederlandse arbiter had het voor en na dat moment enkele keren verbaal aan de stok met de Braziliaanse sterspeler en oogst in binnen- en buitenland lof met zijn solide optreden.

Voormalig aanvoerder van Manchester United en de nationale ploeg van Ierland Roy Keane was in zijn hoedanigheid als analyticus bij ITV lovend over het optreden van Kuipers: “Hij heeft alles wat je zoekt in een scheidsrechter, Kuipers floot vandaag uitmuntend”, stelde hij. Keane kreeg bijval van Peter Schmeichel: “Briljant gefloten door Bjorn Kuipers, hij voelde zich niet te groot om (met hulp van de VAR, red.) zijn fout terug te draaien. Geef hem de finale maar.”

Gary Lineker, oud-spits en presenator bij de BBC had eveneens lovende woorden voor Kuipers’ collega Danny Makkelie, die als videoscheidsrechter aan de bel trok bij het penaltymoment: "Hij heeft dus honderd procent gelijk. Een schwalbe van Neymar, gerechtigheid. Dit is dus precies waarom de VAR er is”, was hij duidelijk.

NOS-commentator Frank Wielaard stelde op Twitter dat er in het buitenland positiever wordt gereageerd op de beslissing van Kuipers dan in eigen land: “Grappig dat veel (dus ook een heleboel niet) mensen in Nederland vinden dat Kuipers faalt nadat hij de penaltybeslissing moest terugdraaien. Tegelijkertijd kijkt de internationale voetbalwereld vol bewondering toe”, schreef hij.