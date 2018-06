Vader Lozano bevestigt interesse Barcelona: ‘Ze hebben ons benaderd’

Hirving Lozano staat in de serieuze belangstelling van Barcelona. Onlangs meldde ESPN dat de Spaanse topclub het oog heeft laten vallen op de aanvaller van PSV. De vader van de Mexicaans international heeft nu bevestigd dat Barcelona al contact heeft gezocht om een eventuele overstap naar het Camp Nou te besepreken.

Lozano maakte in de eerste groepswedstrijd van Mexico tegen Duitsland het enige doelpunt en daarna werd hij gelinkt aan Barcelona, terwijl ook Juventus genoemd werd. “Barça heeft ons benaderd, maar op dit moment is er nog niets duidelijk”, aldus Lozano senior tegenover ESPN. “Na het WK krijgen we een beter beeld van de realiteit: of hij bij PSV blijft of dat hij vertrekt naar een andere club.”

Lozano heeft pas een seizoen achter de rug bij PSV, waar zijn contract doorloopt tot medio 2023. Het afgelopen seizoen kwam hij in de Eredivisie tot negentien doelpunten en elf assists. Door zijn statistieken en goede spel in het Philips Stadion werd hij al gelinkt aan clubs als Arsenal en Liverpool, en daar komt nu Barcelona dus bij. In Catalonië wordt hij naar verluidt gezien als alternatief voor Antoine Griezmann, die een transfer naar Barça afzegde en verlengde bij Atlético Madrid.

PSV zou niet onwelwillend tegenover een vertrek van de 22-jarige aanvaller staan. Hij werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van Pachuca. Aangezien die club wel een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, willen de Eindhovenaren wel een flinke transfersom ontvangen en de Nederlands landskampioen zou denken aan een bedrag van 35 miljoen euro.