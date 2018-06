FC Utrecht laat linksback naar Rotterdam vertrekken: ‘Zij waren het snelst’

Robin van der Meer is volgend seizoen speler van Excelsior, zo laten zowel de Kralingers als FC Utrecht weten via de officiële kanalen. De 23-jarige linksback heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een driejarig contract in het Van Donge & De Roo Stadion, waardoor er na twee seizoenen een einde komt aan zijn dienstverband in de Domstad.

Van der Meer werd in de zomer van 2016 overgenomen van Go Ahead Eagles en kwam in zijn eerste seizoen in de Galgenwaard tot 22 wedstrijden in de Eredivisie. In de afgelopen voetbaljaargang kwam hij acht keer in actie en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht snapt dat de verdediger kiest voor een nieuw avontuur: “Het is voor Robin essentieel om in deze fase van zijn loopbaan veel aan spelen toe te komen. Kijkend naar de selectie van FC Utrecht en rekening houdend met de ambitie van Robin, stonden zowel de speler als de club open voor een tussentijds vertrek.”

Van der Meer hoopt dat hij met zijn overstap naar Excelsior aan een nieuw, succesvol hoofdstuk kan beginnen: “Excelsior meldde zich het snelst bij mij en na het eerste gesprek had ik meteen een goed gevoel bij de club”, geeft hij aan op de website van zijn nieuwe werkgever. Voor de verdediger was de beslissing om te vertrekken een moeilijke: “Het eerste seizoen onder Erik ten Hag was prima, tot ik in maart geblesseerd raakte. Afgelopen jaar wilde ik met een schone lei beginnen, maar ik kwam niet aan spelen toe. In de winter heb ik laten weten dat ik wilde vertrekken, maar dat mocht toen niet.”

“Daarna speelde ik weer, tot ik tegen Feyenoord in botsing kwam met Yassin Ayoub. Daarna heb ik niet meer gespeeld en toen heb ik gezegd: ik wil nu echt weg.” Bij Excelsior, waar hij de doelstelling uitspreekt om zich volgend seizoen met de club te handhaven in de Eredivisie, wil hij weer veel wedstrijden gaan spelen: “Garanties dat je gaat spelen, heb je nooit, dus ik moet dat wel zelf laten zien. Volgende week zaterdag begint de voorbereiding op het seizoen en daar heb ik in elk geval heel veel zin in.”