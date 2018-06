Westermann: ‘Opvallend is dat het voor Ajax de eerste wedstrijd zal zijn’

Ajax is in de tweede voorronde van de Champions League gekoppeld aan Sturm Graz. Oud-Ajacied Heiko Westermann speelde vorig seizoen met het Oostenrijkse Austria Wien in dezelfde competitie als de opponent van de Amsterdammers, en verwacht dat de ploeg van trainer Erik ten Hag de beste kaarten heeft om door te stoten naar de derde voorronde van het miljardenbal.

Westermann heeft inmiddels een punt gezet achter zijn eigen loopbaan als profvoetballer, maar volgt het voetbal nog op de voet. Hij vertelt aan Ajax Showtime dat Sturm Graz het afgelopen seizoen te maken heeft gehad met veel veranderingen. “Veel spelers zijn vertrokken en ook is er een nieuwe trainer (Heiko Vogel, red.) gekomen in het vorige seizoen. Opvallend is wel dat het voor Ajax de eerste wedstrijd zal zijn, terwijl de Oostenrijkse competitie half juli begint. Dan heeft Sturm Graz al een of twee wedstrijden gespeeld."



De oud-speler van onder meer Hamburger SV en Real Betis geeft Ajax de beste kans op plaatsing voor de volgende ronde. “Ik denk dat Ajax een beter team heeft, dat zeker. Ik denk dat als Ajax er een ‘normale’ wedstrijd van kan maken, ze zeker zullen winnen”, verzekert Westermann. “Maar in het voetbal weet je het nooit. Ajax heeft nog niet echt wedstrijdritme. Ze weten nog niet precies waar ze echt staan. Maar voor mij heeft Ajax meer snelheid in de ploeg dan Sturm Graz. Als ze goed druk kunnen zetten, kunnen ze er een goede wedstrijd van maken.”

Volgens Westermann is Sturm Graz met Thorsten Röcher en Marvin Potzmann belangrijke spelers kwijtgeraakt, terwijl ook Peter Zujl mogelijk vertrekt. “Ze hebben nog steeds wel goede spelers, maar ik denk dat Ajax meer kwaliteit heeft”, aldus de Duitser, die de speelstijl van Sturm Graz omschrijft: “Soms vallen ze aan, soms verdedigen ze wat meer. Maar ze willen sowieso wel op een voetballende manier spelen door van achteruit op te bouwen. Daar ligt een grote kans voor Ajax om de bal te veroveren. Hoe ze zijn in vergelijking met Red Bull Salzburg? Die zijn veel beter. Salzburg is net als Ajax: veel snelheid en veel jonge spelers. Nee, er is wel echt een verschil tussen die twee teams.”