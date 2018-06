‘Je verdient 45.000 pond, je rijdt een Ferrari, maar je kan nergens naartoe'

Andy van der Meijde heeft opnieuw een boekje open gedaan over zijn privéleven, nadat hij dat al eerder deed in een biografie. De oud-aanvaller erkende in het televisieprogramma VI Oranje Blijft Thuis dat hij in zijn turbulente tijd bij Everton aan zelfmoord dacht, ook al verdiende hij destijds als voetballer in de Premier League bakken met geld.

“Het is allemaal mooi, het geeft je vrijheid, maar geen geluk. Dan verdien je 45.000 pond per week en rijd je in een dikke Ferrari, maar je kan nergens naartoe. Dan ben je een zielig persoon, vind ik. Ja, daar liep ik wel mee in mijn tijd bij Everton”, erkende Van der Meyde, die steun vond bij zijn familie en vooral zijn moeder. “In Engeland had ik niet waar ik naartoe kon gaan. Mijn kind lag in het ziekenhuis en thuis ging het niet goed met mijn ex-vriendin.”

“We hadden altijd ruzie. Mijn kind ligt nu nog steeds af en toe in het ziekenhuis, ze is nu twaalf jaar”, vervolgde de oud-speler van onder meer Ajax en Internazionale. “Heel veel mensen denken dat ik bepaalde dingen heb gedaan omdat ik gek ben, maar het heeft wel een reden dat ik zo reageerde. Dan ging ik drinken en was ik uit de realiteit.” Van der Meijde bleef nog een jaar in Liverpool wonen toen zijn contract met Everton afliep. Hij betrok een appartement met een vriend. “Ik wilde bij mijn kind blijven”, legde hij uit. “Dat was donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag stappen.”

“En op een gegeven moment is een baco niet genoeg. Dan ga je aan de cocaïne, ben je twee tot drie dagen wakker. Ik was 29 jaar, kon alles doen wat ik zou willen. Of ik ervan af ben? Ja, alleen in het weekend niet”, grapte hij. “Het is allemaal leuk en aardig, maar ik heb nu vastigheid, een goede vrouw en mijn kinderen waar ik voor leef.”