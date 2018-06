Slutsky noemt ‘verboden naam’ en zorgt voor ophef op staatstelevisie

MOSKOU - Leonid Slutsky arriveert vrijdag op Papendal en leidt komende zondag de eerste training van zijn nieuwe werkgever Vitesse. De Russische coach was de afgelopen week nog als commentator actief tijdens het WK in eigen land en heeft in die hoedanigheid veel stof doen opwaaien. Zo liet Slutsky tijdens een wedstrijd de naam van Alexei Navalny vallen, de oppositieleider die al jaren protesteert tegen het beleid van de regering van Vladimir Poetin.

Door Gijs Freriks

Slutsky gaf voor Pervyi Kanal co-commentaar bij de wedstrijden Rusland-Saudi-Arabië, Argentinië-IJsland, Tunesië-Engeland en Duitsland-Mexico. Tijdens het laatstgenoemde duel was Kirill Dementiev de hoofdcommentator. Vier minuten na rust, en bij een 0-1 achterstand voor die Mannschaft, zei Dementiev: “Duitsland heeft wissels die de wedstrijd zouden kunnen beïnvloeden. Je hebt Marco Reus en je hebt ook nog de krachtige spits Mario Gómez, voor het geval de Duitse ploeg navalny-voetbal wil spelen en er een kopsterke speler nodig is voor in het strafschopgebied.” ‘Navalny’ duidde in deze context op het spelen van opportunistischer voetbal, maar die term is dus identiek aan de achternaam van de politicus die op 14 juni na een gevangenschap van dertig dagen werd vrijgelaten en op 1 juli opnieuw wil demonstreren.

Slutsky, nooit te beroerd voor een gebbetje, haakte in op de analyse van Dementiev. Hij zei: “Speelt Navalny voetbal?” Na een stilte van vijf seconden vertelde de coach van Vitesse dat het ‘interessant’ zou zijn om Navalny te zien voetballen. Dementiev en Slutsky gingen onverstoorbaar door met het becommentariëren van de wedstrijd, maar op de social media werd er over niets anders meer gesproken dan over het grapje van Slutsky. Immers: Navalny krijgt al jaren zo min mogelijk aandacht van de staatstelevisiezender.

Navalny deelde de passage via zijn Twitter-account met zijn eigen volgers (meer dan 2,1 miljoen mensen): “Dat moment waarop censuur vervalt en ik terechtkom op Pervyi Kanal.” Zijn advocaat Ivan Zhdanov schreef dat het ‘de eerste neutrale vermelding’ over zijn cliënt op Pervyi Kanal was ‘in jaren’. Journalist Egor Pozdnyakov van de krant Kommersant moest glimlachen om Slutsky: “Maar kennelijk heeft niemand deze commentator verteld dat het niet is toegestaan om de naam van de oppositiepoliticus te noemen op Pervyi Kanal. Laten we hopen dat het onderhoudende commentaar van Slutsky ons niet wordt afgenomen.”

Voetballiefhebbers merkten later op dat de samenvattingen van alle wedstrijden in zijn geheel waren terug te kijken via het YouTube-kanaal van Pervyi Kanal, behalve het duel tussen Duitsland en Mexico. Een dag later verzorgde Slutsky het co-commentaar bij Tunesië-Engeland en dit was zijn laatste wedstrijd, want dinsdag maakte Pervyi Kanal bekend dat Slutsky niet langer co-commentaar zou geven tijdens het wereldkampioenschap. Velen dachten direct dat dit een straf was voor de opmerking die Slutsky over Navalny had gemaakt. Navalny reageerde op Twitter: “Het is verschrikkelijk. Het spijt me heel erg.”

Een woordvoerder van Pervyi Kanal liet in een reactie aan Interfax echter weten dat de samenwerking met Slutsky enkel tot een einde was gekomen omdat de coach zich moest voorbereiden op zijn werkzaamheden in Arnhem: “We hadden enkel een contract voor de wedstrijden waarin hij al commentaar heeft gegeven.” Slutsky bevestigde die lezing in gesprek met persbureau TASS: “Mijn contract met Pervyi Kanal loopt tot 20 juni. Op 21 juni vertrek ik naar Vitesse, want op 22 en 23 juni zijn er medische tests van alle spelers. Op 24 juni hebben we de eerste training”, aldus de oefenmeester.

De eerste wedstrijden van Vitesse worden gespeeld in Oostenrijk, want op respectievelijk 6 en 9 juli oefenen de geelzwarten op een trainingskamp tegen Wolfsberger AC en Shakhtar Donetsk. Later neemt Vitesse het op tegen Arsenal Tula en Lokomotiv Moskou. Veel voetbalvolgers in Rusland balen dat het werk van Slutsky als commentator erop zit. Met zijn analyses en luchtig commentaar kweekte de 47-jarige Slutsky nog meer sympathie dan hij in het land al heeft. Zo schreef een redacteur van de website Sports: “De leukste wedstrijden, zowel qua spel als resultaat, werden becommentarieerd met de rustige en aangename stem van Slutsky. Hij hoort wat mij betreft al bij de grote commentatoren. Hij was onberispelijk.”