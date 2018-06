Colombiaans international Sánchez met de dood bedreigd na rode kaart

De Colombiaanse politie is volgens the Guardian een onderzoek gestart naar aanleiding van een doodsbedreiging aan het adres van Colombiaans international Carlos Sánchez. De middenvelder kreeg in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan al na drie minuten een rode kaart nadat hij met zijn arm een doelpunt probeerde te voorkomen. Colombia speelde daardoor geruime tijd met tien man en verloor uiteindelijk met 2-1.

Met wedstrijden tegen Senegal en Polen in het vooruitzicht, wordt het voor de Colombianen na de nederlaag tegen Japan een behoorlijk karwei om de groepsfase alsnog te overleven. Een Colombiaanse fan rekent Sánchez de nederlaag aan en dat heeft hem ertoe doen besluiten om de verdedigende middenvelder van Fiorentina op sociale media met de dood te bedreigen.

De Colombiaanse autoriteiten nemen de bedreiging uiterst serieus. In het verleden werd in Colombia al een international vermoord na het WK. In 1994 werd verdediger Andrés Escobar vermoord nadat hij een eigen doelpunt had gemaakt in de met 2-1 verloren groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten, waardoor het toernooi er voor Colombia op zat. Een week na het duel met de VS werd hij op 27-jarige leeftijd vermoord in eigen land.

Volgens Colombiaanse media is de eenheid voor cybercriminaliteit ingezet om te achterhalen wie er echter de bedreiging jegens Sánchez zit. Bij de bedreiging zou de naam van Escobar zijn gevallen.