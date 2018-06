Donderdag, 21 Juni 2018

Bayern München vraagt Manchester United om 60 miljoen

West Ham United dreigt Declan Rice kwijt te raken. Er is voorlopig nog geen akkoord met de talentvolle middenvelder over een contract en daar willen Crystal Palace en Bournemouth gebruik van maken. (The Sun)

Na een halfjaar komt er alweer een einde aan de samenwerking tussen André Ayew en Swansea City. De Ghanese aanvaller wil the Swans graag verlaten na de degradatie uit de Premier League. (The Sun)

Manchester United heeft te horen gekregen dat Jérôme Boateng voor een bedrag van zestig miljoen euro op te halen is. Bayern München is bereid om mee te werken aan een vertrek van de verdediger. (Manchester Evening News)

Bij Aston Villa zal men hopen dat John Terry komende zomer een club weet te vinden. Als dat niet het geval is, zijn the Villans de verdediger nog een bedrag van ruim 600.000 euro verschuldigd. (The Times)

Er komt komende zomer mogelijk een einde het dienstverband van Troy Deeney bij Watford. The Hornets zijn bereid te luisteren naar aanbiedingen voor de aanvoerder. (Daily Star)