Renard stopt interview na 23 seconden: ‘Kijk naar Pepe, dat zegt alles’

Marokko verloor woensdag met 0-1 van Portugal en is daardoor kansloos voor de achtste finale van het WK. Bondscoach Hervé Renard beklaagde zich na afloop over de arbitrage en vond dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een handsbal van Pepe. De Amerikaan Mark Geiger liet evenwel doorspelen.

“Ik feliciteer de fans en alle spelers, ze waren geweldig. Maar als je de corner ziet, die nummer drie. Dat zegt alles…”, aldus Renard, die het interview na 23 seconden afbrak en naar de spelerstunnel vertrok. Op de persconferentie kwam de 49-jarige Fransman op het moment terug: “Kijk naar de nummer drie in de Portugese defensie…”

“Ik hoop dat jullie de openhartigheid hebben om de waarheid op te schrijven. Maar ik zeg er liever niets meer over, want als ik iets zeg, dan word ik bestraft en we zijn al genoeg bestraft door dat moment.” Renard was wel ‘trots’ op zijn spelersgroep: “We hebben ons na twintig jaar gekwalificeerd voor het WK en hebben laten zien dat we kunnen voetballen.”

“In dit stadion in Moskou voelde het bovendien alsof we in Casablanca speelden. Dat hielp ons enorm.” Cristiano Ronaldo was tevreden met de zege, maar niet over het spel van zijn team: “We moeten ons verbeteren. We zijn er bijna (in de knock-outfase, red.) en gaan proberen om eerste te worden in de poule. We wisten dat we uitgeschakeld konden worden als we zouden verliezen. Marokko was sterk. Maar toen scoorde ik en dat was geweldig.”