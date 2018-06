Voormalig eigenaar Tottenham onder vuur na ‘racistische’ tweet over Senegal

Lord Sugar, voormalig eigenaar van Tottenham Hotspur en in Engeland ook bekend van de televisieshow The Apprentice, heeft zich de woede op de hals gehaald van vrijwel de gehele voetbalwereld. De puissant rijke zakenman slingerde een tweet de wereld in over de ploeg van Senegal die hij na bakken aan kritiek snel weer verwijderde.

De 71-jarige miljardair postte een foto van de ploeg van Senegal op Twitter, met daaronder een foto van rijen aan zonnebrillen en handtassen, met als bijgaande tekst: "Ik herken enkelen van deze gasten van het strand in Marbella. Die multitaskende, vindingrijke jongens." Lord Sugar werd beticht van racisme en verwijderde al snel het controversiële bericht.

"Ik heb de reacties op mijn grappig bedoelde tweet gezien. Het lijkt erop alsof de tweet verkeerd is geïnterpreteerd en dat het beledigend zou zijn. Ik zie dat echter niet en vind het grappig. Maar ik zal het weghalen als jullie dat willen." In gesprek met de Daily Mirror vervolgt hij: "Het was bedoeld als grap. Iemand stuurde het naar mij en ik plaatste het op Twitter."

"Mensen weten dat ik al jaren lang vecht tegen racisme en ik had oprecht niet verwacht dat dit anders geïnterpreteerd kon worden dan alleen een grappig bedoeld bericht", aldus Lord Sugar, die tussen 1991 en 2001 de voorzitter was van Tottenham. "Maar gezien het vele commentaar op Twitter heb ik het bericht weggehaald."