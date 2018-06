‘Het is niet nodig om een Hiddink zes tot acht miljoen euro te betalen’

Vrijwel niemand gaf een stuiver voor de kansen van de nationale ploeg van Rusland, maar het gastland won met 5-0 van Saudi-Arabië en versloeg dinsdag Egypte (3-1). “We hebben het geflikt! Felicitaties aan ons land en groetjes aan iedereen die niet in ons geloofde. Hup Rusland!”, schrijft Ilya Kutepov op Instagram. De verdediger is trots op de prestatie van Rusland en vindt het eveneens prettig dat Mohamed Salah, ondanks een doelpunt, nauwelijks iets kon laten zien in Sint-Petersburg.

“Of hij ons voor problemen heeft gesteld? Hij heeft misschien alleen die goal gecreëerd. Maar het WK is nog niet over. We gaan tegen Uruguay niet voor een gelijkspel spelen, het is nodig om te winnen”, voegt Kutepov van Spartak Moskou eraan toe in een interview met Championat. Hoewel Rusland twee tegenstanders heeft geklopt van een minder kaliber, constateert Vitali Mutko dat het volk weer trots is op het team van de zo bekritiseerde bondscoach Stanislav Cherchesov.

“We hoeven ons niet te schamen voor dit team, dat is eigenlijk nog het belangrijkste”, vertelt de vicepresident aan TASS. “Ik ben trots. Laten we verheugd zijn voor het team, de trainer en voor ons allemaal. De jongens hebben geweldig gespeeld. Ze hebben hun ziel en zaligheid in de wedstrijd gestopt, ik ben blij voor ze en ben trots op ze.” Voormalig middenvelder Aleksandr Mostovoi sluit zich bij Mutko aan: “De eerste plaats in de poule is van ondergeschikt belang. We hebben de play-offs al bereikt!”

Mostovoi neemt het op voor Cherchesov: “Simpele zielen hebben hem bekritiseerd. Er werd ook gezegd dat Rusland geen voetballand is, maar nu staan er weer 25.000 man in de fanzone.” Voormalig Spartak-voorzitter Andrei Chervichenko deelt eveneens de complimenten uit aan Cherchesov: “Het is opnieuw een bekwame prestatie van Stanislav. We zien dat het niet nodig is om een Guus Hiddink een salaris van zes tot acht miljoen euro te betalen als je eigen specialisten hebt die de problemen kunnen oplossen.”

“Misschien is het wel goed dat we het ergste vreesden. Als het tegenovergestelde dan gebeurt, dan zijn de emoties overweldigend. En Cherchesov heeft bewezen dat Russische trainers de nationale ploeg ook kunnen leiden. Hij heeft bewezen de juiste man te zijn”, aldus Chervichenko tegenover Rusfootball. Rusland, dat er voor het eerst sinds 1966 in is geslaagd om de eerste twee wedstrijden van een WK in te winnen, plaatst zich voor de play-offs wanneer Uruguay woensdag Saudi-Arabië verslaat.