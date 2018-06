‘Mihajlovic zette streep door droomtransfer Van Weert naar Lissabon’

Tom van Weert verruilt FC Groningen niet voor Sporting Portugal, zo verzekeren Portugese media woensdagmorgen. De 28-jarige aanvaller zette dinsdagmiddag voet in Lissabon, in principe ‘alleen’ voor een vijfdaagse vakantie. Hij gaf echter ook toe contact te hebben gehad met os Leoes, die volgens Portugese media al geruime tijd interesse hadden.

Volgens de laatste berichten uit Portugal zou Sinisa Mihajlovic een streep door de overgang van circa een miljoen euro hebben gezet, ook al bevonden de onderhandelingen tussen Van Weert en een delegatie van de club over een contract tot medio 2021 zich dinsdag in een vergevorderd stadium. De trainer uit Servië is sinds enkele dagen de opvolger van Jorge Jesus en ziet Van Weert naar verluidt niet als een versterking voor de aanvalslinie.

Dinsdagavond stelde Groningen-directeur Hans Nijland reeds dat een overgang van Van Weert 'niet aan de orde' was. Van Weert, afgelopen seizoen goed voor 31 competitieduels namens FC Groningen en 12 doelpunten, stond zelf niet onwelwillend tegenover een nieuwe stap. De verbintenis van de aanvaller loopt medio 2019 ten einde.

Manager technische zaken Ron Jans wil eerder deze week niet ingaan op transfers of de bereidwilligheid van de club om Van Weert te verkopen. “Er wordt veel onzin geschreven in deze periode”, zei Jans. “Maar dit is geen klinkklare onzin. Daar wil ik het bij laten.”