‘Barcelona stelt komst De Jong mede door blessure uit tot volgende zomer’

Barcelona gaat pas volgende zomer werk maken van de komst van Frenkie de Jong, zo schrijft Mundo Deportivo woensdagochtend. De Catalanen willen graag een middenvelder binnenhalen die er direct staat, terwijl de 21-jarige Ajacied momenteel nog herstelt van een enkelblessure. Daarnaast is Ajax geenszins van plan mee te werken aan een transfer van De Jong.

In eerste instantie wilde Barcelona De Jong al komende zomer binnenhalen, maar deze twee redenen hebben ervoor gezorgd dat Barça de transfer een jaar uitstelt. De Catalanen zoeken momenteel naar versterking voor het middenveld, na het vertrek van Andrés Iniesta naar Vissel Kobe. Die versterking zou er echter wel direct moeten staan en dat zal met De Jong niet lukken, omdat hij nog altijd herstellende is van de enkelblessure die hij in februari opliep.

Daarnaast is Ajax absoluut niet van plan om mee te werken aan een transfer van De Jong. De Amsterdammers raakten Justin Kluivert al kwijt aan AS Roma, zien Hakim Ziyech hoogstwaarschijnlijk vertrekken en weten dat Matthijs de Ligt gevolgd wordt door de gehele Europese top. Ajax was dan ook van plan om de poot stijf te houden als Barcelona zich in Amsterdam zou melden voor De Jong. Andersom wilden de Catalanen de middenvelder eigenlijk sowieso nog een jaar in de Eredivisie laten spelen.

Barcelona heeft de afgelopen tijd wel gesproken met de entourage van De Jong, maar in dat gesprek is het duidelijk geworden dat de Catalanen pas volgend jaar zaken willen doen. Sport schreef dinsdag dat Christian Eriksen, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot en Aleksandr Golovin momenteel in beeld zijn om het middenveld van Barcelona te versterken.