NAC ziet eerste Manchester City-huurling op Nederlandse bodem arriveren

Luka Ilic lijkt dicht bij een, tijdelijke, overstap naar NAC Breda. De middenvelder van Manchester City laat via zijn social media-kanalen weten dat hij op Nederlandse bodem is gearriveerd en BN/DeStem meldt dinsdagavond dat de Servisch jeugdinternational de eerste van the Citizens gehuurde aanwinst voor het nieuwe seizoen zal worden.

Ilic wordt al een aantal weken in verband gebracht met een overstap naar NAC, dat van de spelers die in de afgelopen voetbaljaargang van de Engels landskampioen werden gehuurd alleen Paolo Fernandes voor een tweede seizoen zal verwelkomen. Volgens het akkoord dat de Brabanders een aantal jaar geleden met City sloten, worden elk seizoen maximaal zes spelers gehuurd, waarvan Ilic er nu een lijkt te worden.

De linkspoot, die over twee weken zijn negentiende verjaardag viert, staat sinds 2017 onder contract bij de blauwe club uit Manchester, die hem voor ruim vijf miljoen euro overnam van Rode Ster Belgrado en hem meteen weer terug verhuurde. Ilic werd vorig seizoen landskampioen met de Servische topclub, waarvoor hij veertien keer in actie kwam en twee goals maakte.