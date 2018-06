‘Dit WK bevestigt dat de weg die we met Oranje hebben ingeslagen de goede is’

Het WK is momenteel zonder Oranje in volle gang. Het Nederlands elftal zal in september weer in actie komen, als er interlands tegen Peru en Frankrijk op het programma staan. Bondscoach Ronald Koeman probeert zoveel mogelijk te kijken van het toernooi in Rusland en zag tot dusver landen resultaat boeken met de stijl hoe hij Oranje wil laten spelen.

“Met een goede organisatie en duidelijke speelwijze, ben je als elftal met minder goede spelers op voorhand zeker niet kansloos. In feite bevestigt dit WK dat de weg die we met Oranje hebben ingeslagen de goede weg is. Je kunt er een eind mee komen. We wisten dat natuurlijk wel, maar het is toch prettig als het in de praktijk van een groot toernooi zoals het WK wordt bewezen”, zegt Koeman in gesprek met Voetbal International.

Koeman zag dat landen met minder kwaliteit het de topteams moeilijk maakten. “Als liefhebber verwacht je toch wel wat van die grote landen, alleen vallen ze me tegen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de tegenstand die ze krijgen”, vervolgt de bondscoach. Hij laat zich lovend uit over het Australië van Bert van Marwijk, dat in de eerste wedstrijd met 2-1 verloor van Frankrijk.

“Ik vind het ontzettend knap hoe Van Marwijk en zijn staf in korte tijd een voor hem nieuwe ploeg hebben voorbereid op deze wedstrijd. Zonde dat het hem geen punten heeft opgeleverd, maar de manier waarop zij het hebben aangepakt, is wel een goed voorbeeld van hoe je zo'n tegenstander kan bespelen”, besluit Koeman, die het met Oranje vanaf september in de Nations League moet opnemen tegen Frankrijk en Duitsland.