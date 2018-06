Genk ziet andermaal verdediger voor miljoenenbedrag vertrekken

Omar Colley verruilt Racing Genk voor het Italiaanse Sampdoria, zo maakt de Belgische club via officiële kanalen bekend. De 25-jarige Gambiaanse verdediger heeft een vierjarig contract ondertekend bij Sampdoria, waardoor hij zich tot medio 2022 aan de club heeft verbonden. Racing Genk houdt andermaal de nodige miljoenen over aan een verdediger.

Sampdoria maakt naar verluidt een bedrag van 7,5 miljoen euro over naar Genk voor Colley, al kan dat bedrag middels bonussen nog met twee miljoen toenemen. De verdediger werd door de Belgische club twee jaar geleden weggekaapt bij het Zweedse Djurgardens IF, dat destijds een kleine twee miljoen overhield aan Colley. Djurgardens heeft tevens een doorverkooppercentage bedongen en ontvangt nu circa één miljoen euro.

In twee seizoenen kwam Colley tot 95 wedstrijden in dienst van Racing Genk. De twaalfvoudig Gambiaans international had nog een contract tot medio 2019 bij de club, die de afgelopen jaren de nodige verdedigers voor een mooi bedrag zag vertrekken. Eerder werden Kara Mbodj (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Christian Kabasele (Watford) en Timothy Castagne (Atalanta) voor miljoenen weggekocht bij Genk.