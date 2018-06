Corruptie rond Stadio della Roma: ‘Zoek me maar in Boston op’

ROME - AS Roma werkt zijn thuiswedstrijden sinds 1953 af in het Stadio Olimpico, maar vertrekt binnen afzienbare tijd naar het Stadio della Roma in de wijk Tor di Valle. Voorzitter James Pallotta maakte de verhuisplannen in maart 2014 wereldkundig en vertelde dat het onderkomen voor 2016/17 klaar moest zijn. In de hoofdstad vreest men nu echter dat de bouw pas in 2022 begint.

Door Gijs Freriks

Corruptie

De carabinieri pakte begin vorige week negen mensen op die door het Openbaar Ministerie worden verdacht van corruptie. Al deze personen zijn betrokken bij de bouw van het nieuwe stadion van i Giallorossi. Enkele namen: aannemer Luca Parnasi, Adriano Palozzi, vicevoorzitter van het regionaal bestuur van de regio Lazio en lid van het Forza Italia van Silvio Berlusconi, en Luca Lanzalone, de voorzitter van waterleidingbedrijf ACEA. “Degenen die fouten hebben gemaakt, zullen daarvoor moeten boeten”, aldus burgemeester Virginia Raggi. In totaal worden er zestien mensen door de autoriteiten verhoord.

Codacons, dat zich inzet voor gebruikers van de openbare ruimte, riep alvast op tot een opschorting van de bouwactiviteiten. De consumentenvereniging luidde de noodklok omdat zij vermoedt dat de corruptie wijdverbreider is dan wordt aangenomen. Zo is Parnasi bevriend met Matteo Salvini en zou hij onlangs nog in een restaurant hebben gegeten met de nieuwbakken minister van Binnenlandse Zaken. Salvini maakt zich echter geen zorgen: “Nee, absoluut niet. Het spijt mij dat ik een van de mensen ken die hierbij betrokken is. Ik ga weleens met hem naar het stadion, maar ik denk niet dat hij zich heeft misdragen.”

“Ik denk niet dat hij een misdaad gepleegd heeft en hoop dat hij zijn onschuld kan bewijzen. Maar het is juist dat de mensen die overtredingen hebben begaan, daarvoor moeten boeten.” De supporters van AS Roma vrezen het ergste, want Il Messaggero schreef dat de bouw mogelijk wordt uitgesteld tot ‘ten minste 2022’. Burgemeester Raggi voegde daar bij Porta a Porta aan toe: “Wat er nu gaat gebeuren met het stadion? We weten het niet, maar de stappen die in alle procedures zijn gezet, lijken geldig. Wel behouden wij het recht om verdere inzichten te verkrijgen. Als er geen onregelmatigheden zijn, dan kan de bouw verdergaan.”

Veroveringstochten

Pallotta presenteerde de plannen voor het Stadio della Roma in 2014. Het moet een tempel worden voor 52.500 supporters terwijl de capaciteit voor de grotere wedstrijden kan worden vergroot tot 60.000 plaatsen. Naast een stadion verschijnt er ook een nieuw trainingscomplex, een zogeheten ‘amusementscomplex’ en wordt er kantoorruimte gecreëerd. Het totale project kost 1,6 miljard euro, waarvan 200 miljoen euro wordt betaald uit gemeenschapsgeld. “Het was een lange, lange reis”, zei Pallotta. “Het voelt een beetje zoals het geweest moet zijn voor onze Romeinse voorouders op een van hun lange veroveringstochten. Dit is een belangrijke avond voor AS Roma.”

Het project liep vertraging op, waarna Pallotta beloofde om zijn aandelen in AS Roma te verkopen wanneer het proces te lang zou duren of zelfs helemaal niet door zou gaan. In februari 2017 kreeg de Amerikaanse baas echter definitief groen licht van Raggi. Ofschoon het project vanwege de negen arrestaties van vorige week onder vuur is komen te liggen in de media, maakt Pallotta zich geen zorgen. “Ik zou niet weten waarom ik wél bezorgd zou moeten zijn. De club Roma heeft niets met de arrestaties te maken en dus heeft dit alles ook geen invloed op het stadion. Ja, ik heb gezegd dat ik de club zou verkopen als een en ander enorm zou vertragen. Maar ik zie niet in waardoor het proces nu vertraagd kan worden.”

“Roma heeft namelijk niets verkeerds gedaan”, gaat Pallotta verder. “En als het toch niet doorgaat, mag je me in Boston komen opzoeken. Maar nogmaals: Roma heeft hier niets mee te maken en het stadion wordt gewoon gebouwd.” Officier van justitie Paolo Ielo bevestigde op een persconferentie dat Roma geen blaam treft omdat niemand van de arrestanten in dienst is bij de werkgever van Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Ielo sprak van ‘systematische corruptie binnen en rond de Parnasi-groep’. Zo zouden familieleden en vrienden van aannemer Parnasi mooie baantjes toegeschoven hebben gekregen. De aanklachten luiden verder onder meer: misdaad, corruptie, illegale financiering en machtsmisbruik.