WK Manager: tips voor de tweede ronde; ‘koopje’ Lozano en goudhaantje Kane

De groepsfase van het WK en daarmee de eerste speelronde van de Voetbalzone Manager App is momenteel in volle gang. Mocht het begin van het toernooi een beetje tegenvallen, kun je voorafgaand aan speelronde twee maximaal drie transfers doorvoeren. Voetbalzone zet tien spelers op een rijtje die je in gedachten zou moeten houden bij het formeren van je team voor de tweede groepswedstrijden.

Edinson Cavani en/of Luis Suárez (Uruguay)

Het meest tegenvallende team in de eerste speelronde was zonder twijfel Saudi-Arabië. De Saudi’s werden in de openingswedstrijd afgedroogd tegen gastland Rusland (5-0), dat in aanloop naar het WK ook niet in bloedvorm verkeerde. In het tweede duel op het WK neemt Saudi-Arabië het op tegen Uruguay, dat de eerste wedstrijd met 0-1 wist te winnen van Egypte. Tegen de Egyptenaren hadden Suárez en Cavani het vizier nog niet op scherp, want de twee topspitsen lieten de nodige kansen onbenut. Met Saudi-Arabië treft het duo nu de beste tegenstander om het vertrouwen weer op te vijzelen, want de defensie van de Saudi’s liet in de openingswedstrijd een zeer zwakke indruk achter. Overigens zou je uit het Uruguayaanse team ook bijvoorbeeld doelman Fernando Muslera of verdediger Diego Godín kunnen nemen, omdat het aannemelijk is dat de defensie de nul zal houden.

Aleksandar Kolarov (Servië)

Met een kanonskogel bezorgde Kolarov Servië de overwinning in de eerste wedstrijd tegen Costa Rica. In het tweede groepsduel kan de ploeg van bondscoach Mladen Krstajic een grote stap naar de volgende ronde van het WK zetten, door van Zwitserland te winnen. De vleugelverdediger van AS Roma toonde in de wedstrijd tegen Costa Rica aan te kunnen scoren, maar zou middels voorzetten vanaf de zijkant tevens voor een assist kunnen zorgen. Tegen het stugge Zwitserland, dat Brazilië in zijn eerste duel op een 1-1 gelijkspel hield, zou de opening zomaar via de zijkanten of vanuit standaardsituaties kunnen komen en dan is de kans groot dat Kolarov betrokken is bij een doelpunt en dus voor punten zal zorgen.

Diego Costa (Spanje)

In de wedstrijd tussen Spanje en Portugal (3-3) was uiteraard de hoofdrol weggelegd voor Cristiano Ronaldo, die voor een hattrick zorgde. Maar ook Diego Costa liet met twee treffers blijken dat hij in een goede vorm steekt. De Spanjaarden vervolgen het WK woensdag met een wedstrijd tegen Iran, dat het toernooi begon met een 0-1 overwinning op Marokko. Op papier moet Spanje gemakkelijk kunnen afrekenen met Alireza Jahanbakhsh en co. Marokko wist de stugge Iraanse defensie niet te slechten, maar kreeg wel de nodige kansen op een treffer. Diego Costa zal zulke kansen in zijn huidige vorm niet onbenut laten. Overigens is het ook aannemelijk dat Spanje tegen Iran de nul zal houden, waardoor spelers als David De Gea, Sergio Ramos en Gerard Piqué ook de nodige punten zouden kunnen opleveren.

Hannes Halldórsson (IJsland)

Argentinië wist op de eerste speeldag niet te winnen van het stugge IJsland, dat zich ook op dit toernooi een moeilijk te kloppen ploeg toont. Na de stunt tegen Lionel Messi en co wacht nu het duel met Nigeria, dat startte met een 2-0 nederlaag tegen Kroatië. Tegen het Afrikaanse land zal IJsland andermaal proberen om vanuit een gesloten defensie een goed resultaat te behalen. Aangezien doelman Halldórsson en zijn defensie tegen de levensgevaarlijke Argentijnse aanvalslinie slechts één keer capituleerden, is het aannemelijk dat IJsland tegen Nigeria de nul kan houden. Om die reden zou het kiezen van Halldórsson of een IJslandse verdediger in theorie de nodige punten kunnen opleveren.

Antoine Griezmann (Frankrijk)

In de eerste wedstrijd had titelfavoriet Frankrijk het niet gemakkelijk tegen het Australië van Bert van Marwijk. Griezmann benutte een strafschop, die was gegeven na inmenging van de videoscheidsrechter. De aanvaller van Atlético Madrid werd voortijdig van het veld gehaald voor Olivier Giroud en lijkt zijn draai op het toernooi nog een beetje te moeten vinden. Op papier is Peru daar een aangewezen tegenstander voor, omdat de Zuid-Amerikanen niet tot de favorieten in de poule behoren. De defensie van Peru incasseert over het algemeen weinig tegendoelpunten, dus zijn de Fransen aangewezen op een ingeving van een van de aanvallers om de wedstrijd open te breken.

Hirving Lozano (Mexico)

Dé stunt van de eerste speelronde kwam van het Mexico van Hirving Lozano, dat wereldkampioen Duitsland met 0-1 wist te verslaan. De aanvaller van PSV maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en toonde zich verschillende keren een plaag voor de Duitse defensie. In de tweede wedstrijd tegen Zuid-Korea kan Mexico een grote stap naar het bereiken van de volgende ronde zetten. De defensie van het Aziatische land zal de handen vol hebben aan de aanvalslinie van Mexico. Lozano liet tegen Duitsland blijken dat hij in ieder geval geen last heeft van plankenkoorts. Bijkomend voordeel is dat de vleugelaanvaller in de Voetbalzone Manager App gerekend wordt als middenvelder, waardoor doelpunten en assists meer punten opleveren. Daarnaast kost Lozano slechts 6,3 miljoen, dus tel uit je winst.

Philippe Coutinho (Brazilië)

Met een 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland startte Brazilië zeer teleurstellend aan het WK, ondanks een geweldige treffer van Coutinho. De Goddelijke Kanaries zullen er dus op gebrand zijn om tegen Costa Rica beter voor de dag te komen en treffen in principe de zwakste broeder van de groep. De doelpunten bij de Brazilianen moeten komen van spelers als Coutinho, Neymar en Gabriel Jesus en het is aannemelijk dat er tegen Costa Rica de nodige treffers gemaakt worden. In dat geval levert Coutinho met doelpunten en assists de meeste punten op, omdat hij in de Voetbalzone Manager App als middenvelder wordt gerekend.

Harry Kane (Engeland)

Normaal gesproken levert de ontmoeting tussen Engeland en Panama een probleemloze overwinning op voor the Three Lions. Als iemand bij de Engelsen voor doelpunten moet zorgen, dan is het wel aanvoerder Kane. De spits van Tottenham Hotspur bezorgde in het eerste duel tegen Tunesië Engeland hoogstpersoonlijk de overwinning, door in blessuretijd zijn tweede treffer van de wedstrijd tegen de touwen te koppen. Tegen het zwakkere Panama zou Kane de nodige kansen moeten krijgen om zijn doelpuntenmoyenne in het shirt van Engeland verder op te vijzelen. Tot dusver trof de 24-jarige spits 15 keer doel in 25 interlands voor de Engelse ploeg.

Eden Hazard (België)

In aanloop naar het WK oefende België tegen Egypte om zich voor te bereiden om de groepswedstrijd tegen Tunesië. Hazard tekende tegen de Egyptenaren voor één treffer en laat de laatste tijd sowieso blijken dat hij in een goede vorm steekt. Tegen het stugge Tunesië zal België het moeten hebben van de creatieve spelers, zoals de aanvaller van Chelsea en Kevin De Bruyne. Normaal gesproken rekenen de Belgen probleemloos af met het Noord-Afrikaanse land en doelpunten of assists van middenvelders leveren de meeste punten op. Hazard wordt gerekend als middenvelder en kan in de tweede speelronde dus de nodige punten opleveren. In het eerste duel met Panama (3-0) wist Hazard een assist te leveren bij het tweede doelpunt van Romelu Lukaku, die ook uitstekend in vorm is.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Natuurlijk kan Ronaldo niet ontbreken in dit rijtje. De aanvoerder van Portugal tekende in de eerste wedstrijd tegen Spanje (3-3) voor een hattrick en leverde dus met afstand de meeste punten op tot dusver. In het duel met Marokko zullen alle ogen dan ook gericht zijn op Ronaldo. Met 84 doelpunten in 151 interlands kan de aanvaller van Real Madrid indrukwekkende cijfers overleggen als international van Portugal. Het is niet aannemelijk dat de Marokkaanse defensie, die in de eerste wedstrijd tegen Iran (0-1) in de slotminuut capituleerde, Ronaldo in deze vorm kan afstoppen.

