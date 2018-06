Heerenveen heeft financiële afspraken met PSV: ‘Het is geen platte huur’

SC Heerenveen heeft financiële afspraken gemaakt met PSV in het huurcontract van Sam Lammers. Dat meldt Voetbal International maandagmiddag. Als Lammers via een periode in het Abe Lenstra Stadion doorbreekt in Eindhoven, dan staat daar een 'financiële impuls' voor Heerenveen tegenover. Als het Lammers niet lukt om voet aan de grond te krijgen bij PSV, zijn er ook afspraken gemaakt tussen beide clubs.

Heerenveen liet eerder al weten zich 'met het oog op de toekomst' goed te kunnen vinden in de huurconstructie, zonder details naar buiten te brengen. Tijdens de presentatie van Lammers zegt directeur Luuc Eisenga dat er geen sprake is van een 'platte huur'. "We hebben een overeenkomst gevonden met PSV en Lammers waardoor de afwegingen zo zijn dat Sam hier wél is. Daar zijn we blij mee en trots op", citeert Voetbal International de beleidsbepaler.

Lammers geeft zelf aan dat er meer clubs met interesse waren. Clubs als PEC Zwolle, NAC Breda, FC Emmen, VVV-Venlo en Heracles Almelo werden al aan hem gelinkt. Toen Heerenveen zich meldde, was het echter 'vrij snel duidelijk'. "Vooral na het gesprek dat ik had met de trainer en technisch manager. De club heeft veel vertrouwen in me en de manier van spelen past bij me. Hoe de mensen mij hier zien en hoe ze mij beter willen maken spreekt mij erg aan."