Excelsior strikt bekende van Go Ahead en Twente: ‘Die kans is hier aanwezig’

Sonny Stevens staat de komende twee jaar onder contract bij Excelsior, zo melden de Rotterdammers maandagmiddag via de officiële kanalen. De 25-jarige doelman komt over van Go Ahead Eagles, waar hij in het afgelopen seizoen 38 wedstrijden onder de lat stond. Stevens moet alleen nog medisch worden gekeurd in Rotterdam.

“Het klinkt als een cliché, maar het gevoel bij Excelsior was meteen goed”, laat Stevens op de clubsite van zijn nieuwe werkgever weten. “Excelsior was heel vroeg met hun belangstelling in mij en ik heb toen een gesprek gehad met algemeen directeur Ferry de Haan en keeperstrainer Ronald Graafland. Hun verhaal over hoe de club werkt, sprak mij erg aan.”

“Uiteraard wilde ik graag in de Eredivisie spelen”, vervolgt hij. “Met FC Twente heb ik op het hoogste niveau gespeeld, maar daar had ik helaas te maken met blessures. Afgelopen jaar bij Go Ahead Eagles heb ik wel veel wedstrijden gespeeld en nu teken ik dus voor twee jaar bij Excelsior. Ik wilde graag hogerop en het is belangrijk voor mij om veel te spelen. Die kans is bij Excelsior aanwezig.’’

“Excelsior doet het de laatste jaren goed in de Eredivisie. Ze spelen aantrekkelijk voetbal en leiden goede spelers op. Dat ze vorig jaar in de middenmoot eindigden, schept natuurlijk verwachtingen. We moeten echter eerst wachten hoe het team eruit gaat zien. Excelsior is de laatste jaren echter behoorlijk stabiel, dus de doelstelling moet sowieso hetzelfde zijn: rechtstreekse handhaving.”