Forse kritiek op Löw en Duitsland: ‘Hij zou bij mij een vaste basisplek hebben’

Duitsland begon zondag dramatisch aan het WK door met 0-1 te verliezen van Mexico. Hirving Lozano was de gevierde man door de enige treffer te maken. In Duitsland is men geschokt door de verrassende nederlaag van de wereldkampioen. Ook Lothar Matthäus is verbaasd: “Een dergelijke prestatie voor de dag leggen heeft de nationale ploeg in tijden niet gedaan.”

“Wat me nog het meest verbaast: er zijn geen spelers die één-op-één gaan dribbelen. Vaak heb ik tijdens de wedstrijd gedacht aan de naar huis gestuurde Manchester City-ster Leroy Sané gedacht”, schrijft de voormalig Duits international in zijn column voor BILD. “Met name wereldkampioenen Thomas Müller en Mesut Özil waren teleurstellend.”

Matthäus wil graag zien dat bondscoach Joachim Löw meer gebruik gaat maken van Marco Reus. “Hij zou bij mij een vaste basisplek hebben. Ik wil niet zeggen dat alles slecht is, maar het moet veel veranderen. Duitsland zal in de komende twee wedstrijden (tegen Zweden en Zuid-Korea, red.) de favoriet zijn, maar ze moeten wel compleet anders voor de dag komen.”

“De uitslag was nog mild voor Duitsland. Ik heb de Duitse ploeg lange tijd niet zó zwak gezien tijdens een toernooi. Ik miste bijna alles in de wedstrijd”, besluit Matthäus. Mexico gaat door de nipte zege aan de leiding in Groep F. Zweden en Zuid-Korea beginnen maandagmiddag aan hun WK. Duitsland heeft al aangekondigd dat men maandag de pers niet te woord zal staan.