‘Nieuwe Samuel Eto’o’ is gecharmeerd van aanbieding van Vitesse’

Vitesse doet een poging om Mohammed Dauda over te nemen van Anderlecht. De club uit Arnhem heeft de twintigjarige aanvaller volgens Het Nieuwsblad een aanbieding gedaan. De Ghanees is ‘gecharmeerd’ van het voorstel, maar wil eerst afwachten of hij komend seizoen minuten kan maken in Brussel.

Dauda maakte in de winter van 2017 de overstap van Asante Kotoko naar Anderlecht en wordt gezien als een groot talent. Het Nieuwsblad omschreef het talent in maart nog als ‘de nieuwe Samuel Eto’o’. Tot dusverre speelde hij mede vanwege blessureleed echter pas twee wedstrijden in het eerste elftal van Anderlecht.

In dienst van de beloften kwam Dauda vorig seizoen tot 29 doelpunten in 25 wedstrijden. Naast Vitesse heeft overigens ook KV Oostende interesse. Mocht Vitesse de voorhoedespeler definitief willen overnemen, dan moet er een transfersom op tafel komen. Dauda heeft immers nog een contract tot de zomer van 2021.

Vitesse versterkte zich eerder deze zomer met Rasmus Thelander, die werd overgenomen van FC Zürich, Khalid Karami en Oussama Darfalou. Karami en Darfalou kwamen transfervrij over van respectievelijk Excelsior en USM Algier. Tevens werd verdediger Özgur Aktas ingelijfd, maar hij sluit aan bij de beloften.